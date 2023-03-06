詳細剖折4種數字減肥法(二) 52輕斷食自由度高 但容易敗在1件事

由出生開始，除非生病或遇意外，否則我們每日至少都會吃兩三餐，甚至零食不斷，外加下午茶及消夜等，消化系統經年累月也沒有休息的時間，長期確實會令消化系統過勞，引起脂肪囤積、代謝不良及三高等問題。而適度斷食就可以令器官得到休息的空間，幫助修復受損細胞及排除毒素。
一周兩天斷食
52 輕斷食法便由此應運而生。這種減肥法是以一個星期為一個周期，當中五天正常飲食，兩天則實行斷食或低熱量飲食，女性全日不能攝取多過500卡路里，男士則不多於600。
由於兩日斷食毋須連續執行，可與正常飲食日相隔而做，故此實行的彈性高，例如很多人會在吃了大餐後一日進行輕斷食。不過，長期進行輕斷食容易造成營養不良，如維他命及礦物質等攝取不足，亦可能產生頭暈、體力不支、睡眠差及焦慮等問題。
每周少攝取4,000卡
其實，每星期斷食兩日所節省的熱量約為3,000至4,000卡路里，大約等於每日吃少500卡路里，而分散每日吃少一點，可以避免因為過度捱餓而降低基礎代謝率或暴食。如果你真的想試52斷食法，在斷食日就要慎選食物，控制熱量攝取，長遠更要將這些概念融入生活中，屆時即使不進行斷食，也可保持較健康的飲食習慣，控制體重亦更容易。
與其他減肥方法一樣，輕斷食不適合成長中的兒童及青少年，以及孕婦，慢性病患者實踐前應諮詢專家的意見。