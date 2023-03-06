詳細剖折4種數字減肥法(二) 52輕斷食自由度高 但容易敗在1件事

由出生開始，除非生病或遇意外，否則我們每日至少都會吃兩三餐，甚至零食不斷，外加下午茶及消夜等，消化系統經年累月也沒有休息的時間，長期確實會令消化系統過勞，引起脂肪囤積、代謝不良及三高等問題。而適度斷食就可以令器官得到休息的空間，幫助修復受損細胞及排除毒素。

一周兩天斷食

52 輕斷食法便由此應運而生。這種減肥法是以一個星期為一個周期，當中五天正常飲食，兩天則實行斷食或低熱量飲食，女性全日不能攝取多過500卡路里，男士則不多於600。

由於兩日斷食毋須連續執行，可與正常飲食日相隔而做，故此實行的彈性高，例如很多人會在吃了大餐後一日進行輕斷食。不過，長期進行輕斷食容易造成營養不良，如維他命及礦物質等攝取不足，亦可能產生頭暈、體力不支、睡眠差及焦慮等問題。