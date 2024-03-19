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健康
2024-03-19 11:30:10

認知功能｜人均壽命愈長 更要抗腦退化 研究指食用纖維補充劑有助改善長者大腦功能

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認知功能｜人均壽命愈長 更要抗腦退化 研究指食用纖維補充劑有助改善長者大腦功能

認知功能｜人均壽命愈長 更要抗腦退化 研究指食用纖維補充劑有助改善長者大腦功能

年紀大機器也會壞，甚至因為機能衰退而患上阿茲海默症等認知障礙問題，但這類由退化引起的認知障礙目前未有根治或逆轉的方法，服用營養補充劑或有幫助？因為有研究發現，使用纖維補充劑對長者腦部功能有改善效果，或可以對抗或預防認知功能下降。

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監察認知能力變化

英國倫敦國王學院的研究團隊，邀請36對年過60的孖生兄弟或姐妹參與測試。其中一人每天服用纖維補充劑，持續12個星期，另一人則毋須服用及作為對照。期間參加者需要填寫網上問卷及及進行認知能力測試等，以監察其認知能力變化。此外，參加者亦被要求進行有助強化肌肉的阻力運動及使用蛋白質補充劑。

認知功能｜人均壽命愈長 更要抗腦退化 研究指食用纖維補充劑有助改善長者大腦功能

參加者需要填寫網上問卷及進行認知能力測試。

大腦功能評估測試表現較佳

結果顯示，服用纖維補充劑的人，大腦功能評估測試的表現會較佳，包括配對學習、反應時間及處理速度等。估計可能是纖維補充劑對腸道益生元有幫助，繼而改善記憶力和思維功能，亦進一步反應腸道與大腦之間有緊密的聯繫。有關研究已刊載在《Nature Communications》。

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人口老化問題嚴重

研究人員表示，根據世界衛生組織的推算，全球正面對人口老化的問題，60歲或以上人士會由2022年的14億上升至2050年的21億，因此有急切需要應對認知功能下降等老年相關的問題，否則隨之而來後遺症，將對長者獨立生活構成重大影響。

 

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