認知障礙先兆｜行路唔識轉彎 或屬認知障礙症早期徵兆

常見於長者的阿茲海默症是認知障礙症的一種，惟早期徵狀不容易察覺，到出現認知功能明顯減退，如健忘、性格轉變及語言混亂等問題時，病況已經較嚴重。研究指出，走路時轉向有困難，可能是認知障礙症的特有表現，日後或可作為一種簡單的診斷工具，及早為懷疑患病人士確診。

VR同時應用在認知障礙症的訓練和照顧之上。

利用虛擬實境觀察

根據刊載在《Current Biology》的研究，倫敦大學學院的專家利用虛擬實境(VR)，觀察阿茲海默症患者執行複雜導航指令時的表現。他們邀請了110人參與，當中31位是健康良好及較年輕的人士，36人則為健康良好的年長人士，以及43名輕微認知障礙症患者。這批患者再按腦脊液生物指標分為三個分組，當中11人帶有阿茲海默症的生物標記物。

參加者需要佩戴虛擬實境眼罩，沿著引導路線行走，及後須在無人引導下返回起始位置。全部人須在3個不同環境條件下進行測試，包括不變的虛擬環境、地面細節被簡單的紋理取代，以及暫時刪除地標，以全面了解參加者的導航能力。

