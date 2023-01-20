認知障礙症家庭多留意 平安團圓喜迎新年

遇到天氣嚴寒、生活模式改變、環境刺激增加，以及持續防疫等種種挑戰，讓認知障礙症患者比較容易混亂易怒，也可能增加走失等不同意外風險。台灣失智症協會建議家屬預先安排活動與照顧人手，並做好準備。只要掌握和認知障礙症患者相處的技巧，就可以平安團聚過好年。 認知障礙適應期 請多份體諒 台灣失智症協會徐文俊理事長表示，認知障礙症患者因認知功能障礙以致對環境改變的調適比一般人弱，過年期間可能面對陌生或是不常見的親友來訪、外出春遊環境及人潮、天氣轉變等與平時不同的狀況，因此，過年期間產生令家屬困擾的行為反應是可以預期的。 家屬及親人要常常相互提醒，體諒認知障礙症患者是受到認知障礙症困擾，包容脫序行為，盡量不要糾正或爭辯，多多順著認知障礙症患者、了解他們的需求、鼓勵讚美他，以活動或美食轉移注意力，才能化險為夷。

具意義陪伴互動 認知障礙調適與紓壓 陳筠靜副秘書長表示，春節期間家屬與認知障礙症患者在家共處時間較長，發生衝突機會相對比較大。尤其許多認知障礙症患者平時規律參加社區活動，以致過年時認知障礙症患者也吵著要上課，造成家屬極大困擾，因此可請家屬們與認知障礙症患者一同散步、打麻將、唱卡拉OK、下棋、寫春聯、包紅包、準備年菜等。 另外，孫輩是引導認知障礙長輩的得力助手，家人可多安排祖孫同樂活動，陪長輩看運動教學影片一起做運動等。認知障礙症患者過年回到老家或見到熟悉的親人可能會很開心，但也可能不認得親人。這時親友可主動向認知障礙症患者自我介紹，避免用猜猜我是誰的方式來「考」認知障礙症患者。 主要照顧者可事先和親人溝通，幫助親人了解認知障礙症患者狀態。隨時留意認知障礙症患者的情緒反應，當認知障礙症患者出現不安情緒時，減少人及環境刺激，安排安靜及舒適空間，讓熟悉的照顧者來安撫其情緒，讓認知障礙症患者做喜歡的活動以轉移注意力。