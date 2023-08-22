認知障礙症｜如何預防腦退化症？5個護腦小貼士

本港每10名70歲以上的長者中，就有一人患有認知障礙症，而85歲以上的長者中，更每3人就有一人患病，估計全港約有十萬名患者，而隨著人口老化，問題只會愈來愈嚴重。認知障礙症無法預防，但維持健康的生活習慣，可減少由中風引起血管性認知障礙症的風險，另外平時多關注大腦健康，都有助減低患病的機會。

護腦貼士一：多用腦 過去曾有研究指出，輕度認知障礙的患者只要多動腦筋，例如參與不同的活動及興趣班，都可延緩腦部退化的速度。 建議活動：打麻雀、學習書法、閱讀、做義工等。

認知障礙症｜家中長輩失智了嗎？1篩檢量表可初步檢測

護腦貼士二：均衡飲食 充足的營養可促進大腦健康，長者應根據飲食金字塔選擇合適的食物，避免偏食。

護腦貼士三：建立運動習慣 做運動可刺激腦部，減緩神經細胞流失的速度，就算只是簡單到樓下散步或做家務，都有健腦的作用，另外運動亦可增加腦部的血流量，增加血的供應。

護腦貼士四：保持社交活動 常參與社交活動，及與朋友、家人交流及互動，都可延緩心智衰退，亦可增長壽命。