認知障礙症｜家中長輩失智了嗎？1篩檢量表可初步檢測

隨著醫療技術的進步，現代人的平均壽命不斷延長，然而每個人都可能面臨的退化性疾病，至今仍無法完全預防，因此呼籲65歲以上長者，可透過「AD-8 極早期失智症篩檢量表」進行初步篩檢。

76歲獨居的何婆婆自從3年前老伴過世，頓失生活重心，每天坐在家中發呆，也幾乎不與朋友接觸，平時只有重口味食物可聊以慰藉，幾年下來血壓、血糖及血脂嚴重超標，對各種活動興趣缺缺，經常忘東忘西，言語表達也不流暢，鄰居察覺異樣帶何婆婆就醫，才發現原來何婆婆已有輕度退化性失智症，所幸藉著調整作息及生活習慣，能夠延緩退化速度。

若檢測得分小於2，表示目前沒有明顯失智症狀，建議每年都進行至少1次篩檢追蹤。

「 AD-8 極早期失智症篩檢量表」得分 2 以上應求醫

臺中榮總嘉義分院身心醫學科醫生沈正哲表示，根據統計數據，65歲以上老年人約有5%患有失智症。隨著醫療技術的進步，現代人的平均壽命不斷延長，然而每個人都可能面臨的退化性疾病，至今仍無法完全預防，因此呼籲65歲以上長者，可透過「AD-8極早期失智症篩檢量表」進行初步篩檢。

若檢測得分小於2，表示目前沒有明顯失智症狀，建議每年都進行至少1次篩檢追蹤；若得分在2以上，或日常生活中出現對於發生過的事完全忘記、表達或理解能力明顯變差、情緒持續低落、性情改變或失去原有興趣，對空間時間混淆不清等症狀，建議至身心科進一步檢查，早期發現治療，以有效降低失智程度並延緩症狀惡化。