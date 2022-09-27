認知障礙｜聽力下降可致認知障礙 把握黃金逆轉期

一對平時只有兩人相伴的陳姓老夫婦，陳奶奶發現先生這幾個月來脾氣愈發暴躁，也都不怎麼說話，到後來整天都呆坐不動。陳奶奶經由介紹，至台北慈濟醫院身心醫學科李嘉富醫師記憶門診尋求協助，李嘉富醫師得知老夫婦彼此都有重度聽力障礙後，透過耳掛式助聽器的協助，了解到陳爺爺有白天嗜睡、拒絕飲食與情緒控制能力薄弱等情況，懷疑爺爺可能患有輕微認知功能障礙，因此進一步安排認知功能檢查，並持續追蹤。

聽力功能退化 認知也會萎縮

2020年國際權威醫學期刊《刺胳針(The Lancet)》研究發現，有12個危險因子會影響認知障礙成因達40%，其中聽力喪失佔其中8%排名第一。聽覺是與人互動的重要能力，當長者因聽力退化逐漸無法順利與人溝通時，除了會產生落寞、封閉的長者抑鬱症狀外，因大腦神經用進廢退的特性，若是平日接收不到刺激，主管聽力及記憶認知的顳葉部位就容易萎縮退化，伴隨而來的就可能是認知障礙症。