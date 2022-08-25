認知障礙｜血液新靶點 治療阿茲海默症新方向

阿茲海默症是認知障礙症其中一種，正影響全球逾5,000萬人，而且不可逆轉，現亦未有有效的治療方法。科大研究團隊發現了阿茲海默症發病機制中起了關鍵作用的血液蛋白，或有助找出新療法，減低發病風險、改善病情。

關鍵sST2蛋白

阿茲海默症的病理，是患者大腦中的免疫細胞小膠質細胞，未能有效清除腦部的澱粉樣蛋白(Aβ)，引致神經細胞功能失調，出現喪失記憶、認知障礙的問題。香港科技大學晨興生命科學教授兼香港神經退行性疾病中心主任葉玉如教授領導的研究團隊發現，血液中的可溶性ST2(sST2)蛋白在抑制小膠質細胞清除Aβ起著關鍵作用。隨年紀增長，血液和大腦中的sST2蛋白含量增加，擾亂了細胞因子白介素33(IL-33)的功效，減低小膠質細胞清除Aβ的能力，令Aβ累積並增加發病風險。團隊認為，降低體內sST2蛋白含量，有助預防阿茲海默症，以及改善病情。