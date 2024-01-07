認知障礙｜長者一天內突發記憶混亂　TGA與失智症大有分別

一位太太由兩個女兒陪伴走進診間。女兒提到，上禮拜媽媽在一次情緒低落大哭之後，突然出現記憶錯亂，不僅忘記前幾年的事情，還忘了寵物已在中秋節過世、女兒年初結婚、半年前才去過的家族旅遊等，甚至會不斷詢問一樣的問題，剛剛才講過的事情，沒多久又再問一次。

此外，女兒說媽媽記憶錯亂還伴隨一點頭暈，往往過幾個小時後才開始好轉，慢慢能夠回憶一些過去的事情，也記得住新事件；然而，那次大哭前半個月的事情，依然完全想不起來！即便經過女兒反覆告訴媽媽發生了什麼，她終於能回答出來，但反而讓女兒感覺是「學起來」而不是「想起來」。由於女兒擔心媽媽罹患失智症，所以急著帶她至門診檢查。

確認無外傷、癲癇 診斷為短暫性全面失憶症

安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，過去偶爾也會遇到類似的個案，因此聽到家屬敘述時，就大概知道情形。他向女兒確認媽媽沒有頭部外傷、當下也沒有癲癇發作，並在完成腦波和磁振造影（MRI）等檢查之後，確認是「短暫性全面失憶症」（Transient Global Amnesia, TGA）。