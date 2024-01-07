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健康
2024-01-07 15:15:00

認知障礙｜長者一天內突發記憶混亂　TGA與失智症大有分別

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認知障礙｜長者一天內突發記憶混亂　TGA與失智症大有分別

一位太太由兩個女兒陪伴走進診間。女兒提到，上禮拜媽媽在一次情緒低落大哭之後，突然出現記憶錯亂，不僅忘記前幾年的事情，還忘了寵物已在中秋節過世、女兒年初結婚、半年前才去過的家族旅遊等，甚至會不斷詢問一樣的問題，剛剛才講過的事情，沒多久又再問一次。

此外，女兒說媽媽記憶錯亂還伴隨一點頭暈，往往過幾個小時後才開始好轉，慢慢能夠回憶一些過去的事情，也記得住新事件；然而，那次大哭前半個月的事情，依然完全想不起來！即便經過女兒反覆告訴媽媽發生了什麼，她終於能回答出來，但反而讓女兒感覺是「學起來」而不是「想起來」。由於女兒擔心媽媽罹患失智症，所以急著帶她至門診檢查。

確認無外傷、癲癇　診斷為短暫性全面失憶症

安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，過去偶爾也會遇到類似的個案，因此聽到家屬敘述時，就大概知道情形。他向女兒確認媽媽沒有頭部外傷、當下也沒有癲癇發作，並在完成腦波和磁振造影（MRI）等檢查之後，確認是「短暫性全面失憶症」（Transient Global Amnesia, TGA）。

葉黃素、玉米黃素、β-隱黃素3種抗氧化劑減腦退化症風險（am730製圖） 葉黃素、玉米黃素、β-隱黃素3種抗氧化劑減腦退化症風險（am730製圖） 葉黃素、玉米黃素、β-隱黃素3種抗氧化劑減腦退化症風險（am730製圖） 葉黃素、玉米黃素、β-隱黃素3種抗氧化劑減腦退化症風險（am730製圖） 葉黃素、玉米黃素、β-隱黃素3種抗氧化劑減腦退化症風險（am730製圖） 葉黃素、玉米黃素、β-隱黃素3種抗氧化劑減腦退化症風險（am730製圖） 葉黃素、玉米黃素、β-隱黃素3種抗氧化劑減腦退化症風險（am730製圖） 葉黃素、玉米黃素、β-隱黃素3種抗氧化劑減腦退化症風險（am730製圖）

發生以中老年人居多 　TGA突然發生、認知功能正常

事實上，TGA不算常見，以中老年人居多，且不限男女都可能發生；如果發生在年輕人身上，則較常和偏頭痛相關。杜宜憲醫師進一步解釋何謂「全面性失憶」：記憶可以分成「記得過去」和「記得現在」，舉例來說，記得自己小學的校名，和搬家前的地址、電話，屬於「記得過去」；記得自己現在要做什麼事情、或怎麼到達當下地點，則屬「記得現在」。

而TGA就是無法「記得過去」和「記得現在」，並且是突然發生，但其他認知功能仍然正常。這樣的狀況可能持續數小時，也可能達到一整天，不過大多數在24小時內會恢復；然而，就算有恢復，仍然會有一小段過去的事情想不起來，像是用橡皮擦完全去除了一樣。

預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖）

常見誘發事件一次看　復發機率低

杜宜憲醫師指出，TGA成因目前仍未完全釐清，但五成以上的患者，在發作前都有一些誘發事件，包括：精神壓力、情緒激動、劇烈疼痛或頭痛等，其中有些病例只是開個車、洗個澡就發生了。

他補充，TGA聽起來好像很可怕，其實絕大部分的患者都會在1天之內康復，但需要就醫排除中風、癲癇、低血糖、藥物過量等嚴重神經疾病，而且TGA的復發率不高，故患者不用太擔心。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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