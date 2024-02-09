認知障礙｜長達30年研究 多囊卵巢症患者中年後更易認知能力下降

多囊卵巢症是一種常見的婦科疾病，不但可引起經期紊亂、不育及肥胖等問題，甚至可能影響認知功能。因為一項長達三十年的追蹤研究發現，患者的注意力、記憶力及語言能力等認知功能較常人為差，協助大腦不同區域溝通的大腦白質狀況亦較差。

追蹤長達30年

該項由加州大學三藩市分校進行的研究，對907位18至30歲的女性進行長達30年的追蹤，當中66人患有多囊卵巢症。所有人均獲安排進行記憶力、語言能力、注意力和處理速度等認知功能測試。結果發現，多囊卵巢症患者的注意力測試得分比非患者低11%，而記憶力和語言能力的表現亦比非患者遜色。

為進一步了解多囊卵巢症與大腦健康的關係，291名參加者在研究後期獲安排進行腦部掃描。當中25名多囊卵巢症患的大腦白質狀況比非患者為差。有關研究已刊載於《Neurology》。