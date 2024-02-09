認知障礙｜長達30年研究 多囊卵巢症患者中年後更易認知能力下降

多囊卵巢症是一種常見的婦科疾病，不但可引起經期紊亂、不育及肥胖等問題，甚至可能影響認知功能。因為一項長達三十年的追蹤研究發現，患者的注意力、記憶力及語言能力等認知功能較常人為差，協助大腦不同區域溝通的大腦白質狀況亦較差。
追蹤長達30年
該項由加州大學三藩市分校進行的研究，對907位18至30歲的女性進行長達30年的追蹤，當中66人患有多囊卵巢症。所有人均獲安排進行記憶力、語言能力、注意力和處理速度等認知功能測試。結果發現，多囊卵巢症患者的注意力測試得分比非患者低11%，而記憶力和語言能力的表現亦比非患者遜色。
為進一步了解多囊卵巢症與大腦健康的關係，291名參加者在研究後期獲安排進行腦部掃描。當中25名多囊卵巢症患的大腦白質狀況比非患者為差。有關研究已刊載於《Neurology》。
生活質素下降
研究人員指出，多囊卵巢症對大腦結構的影響，可能與病患導致生活質素下降，而工作及經濟方面也受到不同程度影響等所致，並強調結果不代表此病會導致認知能力下降，目前只知兩者之間有一定關係，還需進行更多的研究以找出箇中原因，然後制訂措施避免認知能力下降。
多囊卵巢症（PCOS）是源於女性體內男性荷爾蒙上升，於是引起月經不規則、多毛、不育、胰島素抗阻、肥胖及睡眠障礙等症狀。此病的成因未明，但相信與遺傳、荷爾蒙變化有關，目前未有根治的方法。