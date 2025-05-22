認識嗜酸性白血球型嚴重哮喘！醫提醒：早期辨識、積極控制是關鍵

如果已經排除其他疾病，確定診斷為哮喘，而且患者都有依醫囑正確使用藥物，並將共病盡可能地妥善處理，正確使用中高劑量吸入型類固醇及長效型支氣管擴張劑後，仍無法讓哮喘獲得良好控制，臨床上就會將此定義為「嚴重哮喘」。其中有一類患者屬於「嗜酸性白血球型嚴重哮喘」。當嗜酸性白血球愈高，哮喘症狀就會愈不穩定，不過哮喘患者該如何知道自己是否屬於嗜酸性白血球型嚴重哮喘？又該如何治療呢？佳里奇美醫院內科部部長廖光明醫生一一說明！

嗜酸性白血球型嚴重哮喘是甚麼？如何判別？ 「嗜酸性白血球型嚴重哮喘」顧名思義就是嗜酸性白血球過高引起呼吸道慢性發炎，導致哮喘症狀嚴重且較難控制。廖光明醫生提到，嗜酸性白血球是體內的發炎細胞，若數量過多就會在呼吸道分泌很多細胞激素、趨化因子，並誘導其他免疫細胞移往呼吸道，造成一連串的發炎反應，導致呼吸道上皮損傷、水腫以及杯狀細胞增生與黏液分泌，使得呼吸道腫脹、狹窄，讓哮喘控制更為困難。 廖光明醫生表示，若要知道哮喘患者是否屬於嗜酸性白血球型嚴重哮喘，可以透過抽血檢驗，看看體內的嗜酸性白血球有沒有偏高，如果確定為這類型嚴重哮喘，患者可以嘗試使用生物製劑治療。

生物製劑為嚴重哮喘主要治療方式之一 生物製劑能針對嗜酸性白血球的發炎路徑進行抑制達到治療效果，廖光明醫生認為，對於嗜酸性白血球型嚴重哮喘患者來說，生物製劑是一個值得考慮的治療方式，生物製劑有助於改善哮喘相關的症狀，像之前曾遇過一位30多歲年輕女性，哮喘控制不好最後甚至要插喉治療，但使用生物製劑後症狀就改善許多，另外也有遇過一位4、50歲的中年男性患者，哮喘頻頻發作幾乎每周都往急症室跑，不過使用生物製劑後，症狀就獲得明顯改善，也不會因為常常哮喘急性發作需要請假而影響到工作。 但是，嗜酸性白血球型嚴重哮喘患者適不適合使用生物製劑，還是要看病人是否會對藥物本身或其賦形劑過敏，而且不同的生物製劑有不同的年齡限制，建議應經由醫生評估、根據適應症進行使用。另外廖光明醫生提到，懷孕婦女是否可以使用生物製劑，還需要更多的實證醫學與資訊，若必須用藥應審慎評估，而正在接受寄生蟲治療的患者也需注意，因為嗜酸性白血球會參與對寄生蟲的免疫反應，使用生物製劑會降低嗜酸性白血球數量進而造成影響。

哮喘控制除了藥物治療之外 生活中也要注意「這些」 正確並規律地使用藥物治療對於哮喘控制相當重要。除此之外，廖光明醫生提醒，哮喘患者平時也要避免哮喘誘發因子，像塵蟎、黴菌等致敏原，或有吸煙的患者也建議應戒煙減少哮喘發作的可能性，另外壓力、感染等也會誘發哮喘，呼籲患者應接種疫苗、勤洗手佩戴口罩、適當運動、充足睡眠、做好壓力及體重管理等，才能讓哮喘獲得更好地控制。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】