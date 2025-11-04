認識預設醫療指示 及早規劃生命晚期安排

現代醫療技術日益進步，適時治療無疑能夠延長病人的壽命，但當病情步入晚期且不可逆轉時，怎樣的治療安排才能真正符合病人的意願與最佳利益？到了生命晚期，病人可能因疾病或意外以致無法表達個人意願，各種醫療決策包括是否繼續使用維生治療、危急時是否搶救等，這些兩難的抉擇只能留待家屬去決定。然而，這是否唯一的做法？香港危重病學會日前舉辦的「誰願放手」公眾教育活動中，為公眾提供有關「預設醫療」與「善終關懷」的資訊，讓他們能夠及早為生命晚期規劃，實現醫療自主權。

香港於2024年11月通過《維持生命治療的預作決定條例》，為「預設醫療指示」和「不作心肺復甦術命令」提供了清晰的法定框架，新法例亦將於2026年5月正式生效。透過簽訂「預設醫療指示」可讓個人醫療意願具備法律效力，以確保即使訂立人將來無法自行表達時，意願仍能得到尊重與執行，而任何人包括家人亦不能推翻此決定。若沒有這份文件，當病人失去決策能力時，醫療團隊與家屬會進行「最佳利益決策」，這可能導致治療方向未必符合病人的真正意願。預設醫療指示不僅是對個人自主權的保障，也是對家人一種負責任的表現，減低他們因需下重要決定而引起的心理負擔。

訂立有效「預設醫療指示」

「預設醫療指示」是一份具有法律效力的書面文件，年滿18歲且在簽署時有精神能力作決定的成年人，在註冊醫生及一名年滿18歲的成年人見證下簽訂，以表明個人醫療意願。訂立人亦可在文件內明確指出在特定臨床條件下，將拒絕接受哪些維生治療，如心肺復甦術、人工輔助呼吸、血液製品及心臟起搏器等。

訂立指示後應妥善存放文件，並與家人充分溝通。文件正本或核實副本應與身份證明文件等重要物品一同存放，並告知家人其位置，以便能在緊急情況下及時出示。此外，訂立人亦有責任主動向醫護人員展示該文件，而家人之間的事前溝通，更能確保意願在關鍵時刻被準確傳達與執行。