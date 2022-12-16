認識黃斑點病變的8件事(上)

黃斑點病變是年長人士視力受損的常見原因，由於中央視力變差，令日常生活如閱讀、用手機及駕駛等都造成影響。據估計，全港可能多達50萬人患病，數目更隨著人口老化而上升。今次就跟大家講講黃斑點病變的8件事，幫助你及早發現威脅的視力病變。

黃斑點是指位於視網中央感光神經細胞最密集的位置，也是分辨顏色的地方，當這些細胞受破壞時，視力便可能永久受損甚至失明。

1. 與遺傳和環境因素有關

黃斑點病變的成因未明，可能是自然老所致，也可能與基因有關，故此有家族病史的人患病風險較高。而吸煙、肥胖、高血壓及高膽固醇等後天因素亦會增加患病風險。