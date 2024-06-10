誤信「喝啤酒排結石」嚴重腎水腫！新式手術避免併發症

65歲陳先生，長年深受腎結石困擾，但只要腰痛、血尿、小便困難症狀出現時，他不就醫而是猛灌啤酒，因為他覺得啤酒利尿，且酒精又能麻醉止痛，結石總能從尿道排出。日前突發性腰痛，電腦斷層檢查發現不只尿道有結石，還有2厘米的腎臟結石，輸尿管被1.5厘米結石阻塞，造成嚴重的腎水腫。

考量陳先生除了腎結石，還合併有糖尿病，較不適合傳統經皮腎穿刺手術，陳致豪使用「次世代軟式輸尿管內窺鏡」，以自然孔內窺鏡手術方式進入腎臟中，將2厘米的結石以高能量雷射擊碎，並順利取出結石碎片，手術中的即時監測腎內壓力更進一步提升手術的安全性。手術後X光檢查顯示腎結石全數清理乾淨，没多久即順利出院。

次世代軟式輸尿管內窺鏡 不易大出血及腎功能損傷

陳致豪說明，在腎結石的治療中，針對大顆不易排出的結石，體外震波碎石效果欠佳，傳統上往往需要接受較侵入性的經皮腎臟穿刺手術，也就是從腰部鑽孔穿過腎臟進行取石手術。但是，腎臟是血流豐富的器官，侵入性手術會伴隨著較多的出血風險、較高的手術併發症，以及較長的住院天數。

隨著醫學技術的不斷進步，對於腎結石的治療也不斷演進，「次世代軟式輸尿管內窺鏡」能大幅改善腎結石手術的效率、舒適度以及安全性。除了採用最先進的影像技術，配備高解像度鏡頭，還能即時監控腎內壓力的功能，確保手術過程中腎內壓力控制在安全範圍內，避免細菌回流至血液中，防止全身敗血症感染，保證病人的安全。