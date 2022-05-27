調教你腸道 補充兩大元素擊退過敏

常見過敏問題如鼻敏感、濕疹和容易肚瀉向來困擾不少都市人，但有沒有想過這些問題其實與腸道健康息息相關？腸道作為人體最大免疫器官，一旦變得虛弱，致敏原便輕易入侵身體，從而產生過敏反應。與其一味避開過敏原，不如從根源—腸道著手，除了補充為人所知的益生菌，若想增強免疫力和養出抗敏好體質，其好夥伴乳鐵蛋白同樣不可缺少！
維持腸內高水平的比菲德氏菌等於「健康」
益生菌主要分為比菲德氏菌和乳酸菌，而根據世界腸內細菌學權威光岡知足教授表示，當中比菲德氏菌佔99.9%，為腸道中最具代表性的益生菌，更是人體健康指標。比菲德氏菌不但能促進消化和營養吸收、製造維他命和改善便秘，還能減少體內毒素和抑制壞菌繁殖，提升免疫力。可是隨著年齡增長加上不良飲食習慣、生活作息及壓力問題，比菲德氏菌的數量會逐漸減少，而且無法自我補充，佔有率會跌至約嬰兒期的1%。若比菲德氏菌數量不足，令壞菌主宰腸道，會導致肚瀉、過敏、免疫疾病等，老年時或會造成嚴重腸道疾病，可見維持腸內高水平的比菲德氏菌的重要。
益生菌好夥伴—乳鐵蛋白 產生協同效應
若想加強免疫力兼改善過敏體質，單靠益生菌未必足夠，還需補充足夠的乳鐵蛋白。乳鐵蛋白為人體免疫核心蛋白，不少研究顯示持續服用乳鐵蛋白有著多方面功效，既可以激活免疫細胞，奪走壞細菌的鐵質，使壞菌死亡，又有效改善敏感症狀，包括鼻敏感和濕疹。更重要的是與益生菌為好夥伴，經日本百年藥廠品牌森下仁丹臨床證實，乳鐵蛋白能提升益生菌(尤其是比菲德氏菌)的繁殖及活性，達到「協同效應」。但要留意雖然新鮮牛奶和羊奶等含豐富乳鐵蛋白，但市面上所售的牛奶經高溫殺菌，大部分乳鐵蛋白經已被分解，所以其實每公升成熟牛奶裡，只有0.03至0.1克的乳鐵蛋白，不足以補充足夠的乳鐵蛋白。
3層耐酸性晶球技術 護送營養直達腸道
為方便補充益生菌和乳鐵蛋白，不少人會選購營養補充品。但要知道益生菌和乳鐵蛋白皆十分容易被胃酸殺死，超過99%都無法抵達腸道發揮功效，所以補充品能否保留其「活性」可謂尤其重要。
而眾多補充品品牌中，日本百年藥廠品牌森下仁丹的BIFINA Si益生菌-強免疫配方，集益生菌、乳鐵蛋白、乳酸菌和益生元於一身，更採用研發超過20年的「3層耐酸性晶球技術」專利技術。其晶球結構能保護最少90%的益生菌和乳鐵蛋白，抵抗胃酸，有效到達腸道發揮功效。每天服用1至2包，直接倒入口中，以室溫水送服即可調教腸道。