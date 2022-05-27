調教你腸道 補充兩大元素擊退過敏

常見過敏問題如鼻敏感、濕疹和容易肚瀉向來困擾不少都市人，但有沒有想過這些問題其實與腸道健康息息相關？腸道作為人體最大免疫器官，一旦變得虛弱，致敏原便輕易入侵身體，從而產生過敏反應。與其一味避開過敏原，不如從根源—腸道著手，除了補充為人所知的益生菌，若想增強免疫力和養出抗敏好體質，其好夥伴乳鐵蛋白同樣不可缺少！



維持腸內高水平的比菲德氏菌等於「健康」

益生菌主要分為比菲德氏菌和乳酸菌，而根據世界腸內細菌學權威光岡知足教授表示，當中比菲德氏菌佔99.9%，為腸道中最具代表性的益生菌，更是人體健康指標。比菲德氏菌不但能促進消化和營養吸收、製造維他命和改善便秘，還能減少體內毒素和抑制壞菌繁殖，提升免疫力。可是隨著年齡增長加上不良飲食習慣、生活作息及壓力問題，比菲德氏菌的數量會逐漸減少，而且無法自我補充，佔有率會跌至約嬰兒期的1%。若比菲德氏菌數量不足，令壞菌主宰腸道，會導致肚瀉、過敏、免疫疾病等，老年時或會造成嚴重腸道疾病，可見維持腸內高水平的比菲德氏菌的重要。