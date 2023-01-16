調查：僅48%千禧世代港人滿意整體健康狀況

工時長，而且工作壓力大，可能會令人忽略健康狀況。有研究發現，逾六成受訪者認為自己注重健康，但只有不足五成人對自己的整體健康狀況感到滿意。

訪問逾 500 人 調查由保柏委託Acorn進行，共訪問了逾 500 位年齡介乎25至40歲之間的港人，結果顯示，大部分人對現時的個人健康狀況並不滿意，逾六成人認為自己注重健康，但只有48%對自己的整體健康狀況感到滿意。

了解健康管理知識 有70%的受訪者表示，希望了解更多健康管理知識，尤其是與健康飲食、生活方式以及運動相關的資訊，其3大目標是擁有更充足的睡眠、更多運動時間和更健康的飲食。但有53%的受訪者表示，無足夠時間維持健康生活方式，45%受訪者則未能最少每周進行一次運動，另有48%認為壓力會阻礙他們過健康生活，與辦公室有關的疾病如肩頸疼痛、眼睛過度疲勞和頭痛亦常見於受訪者身上。