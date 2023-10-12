調查：濕疹最影響臉及頸部 患者盼有更全面有效治療

踏入秋季，是誘發濕疹的因素之一，患者的皮膚不但會出疹、脫皮、出水、流血、流膿，在社交及情緒上也備受困擾。有組織早前進行一項問卷調查，發現兩成半濕疹患者曾經出現細菌感染，並有一半患者指目前治療成效一般。有皮膚科專科醫生指出，濕疹雖不是致命疾病，但對患者和家人影響極大。另有議員指出，皮膚科疾病一直被當局及社會忽視，當局應制定相關治療策略及進行公眾教育。

香港皮膚健康基金早前進行一項調查，訪問了105名濕疹病人。調查發現，62%受訪者的濕疹病情介乎中度至嚴重程度，有56%受訪者受濕疹困擾超過五年或以上，高達七成受訪者表示，在病情嚴重時， 臉部和頸部受濕疹影響。

濕疹影響外觀使人困擾

本身從事表演工作的芳婷，約於十年前受濕疹困擾，當時面部，尤其是咀邊、鼻翼、眼皮位置，及全身都會間中有紅疹、痕癢、乾燥脫皮的情況。她指，在濕疹發作時，最令她困擾的是對外觀儀容的影響，因無法化妝，亦影響外貌，間接影響工作機會。

香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅醫生表示，急性的濕疹可引致水泡，表面會有滲水的情況，容易引起細菌性感染；慢性的濕疹會因長期瘙癢而引致皮膚變厚，表面變得粗糙。不少嚴重濕疹患者會因而日常無法集中精神工作、學習，睡眠大受影響，繼而連情緒也出現問題。

調查：半數人指目前治療成效不大

他續指，現時治療濕疹的方法有很多種，但問卷調查顯示，近八成患者正接受塗抹潤膚膏，四成則用含類固醇藥膏。不過，大部分患者認為目前使用的治療成效一般，一成直指成效不大。正因如此，100%受訪者希望政府及醫療機構就中度及嚴重濕疹，提供更全面及有效的治療。

近年，陸續有外用PDE4抑制劑、JAK免疫抑制劑及生物製劑出現。陳醫生指出，這些治療方法能夠更有效針對炎症細胞，消退皮膚發炎。而且副作用較少，可以長期使用，讓患者長期對抗濕疹。

議員倡設流動皮膚科專科服務

立法會議員陳凱欣表示，在2022年，皮膚科門診平均輪候時間長達763日，最長輪候時間更達1274日，情況引人關注。

她建議，針對公營皮膚科專科服務輪候時間過長的問題需要額外撥出資源，設立「皮膚專科治療中心」，集中處理嚴重個案，並成立「流動皮膚科專科服務」醫療車隊，在社區為病況相對輕微的病人提供護理，作出分流之餘，亦透過增加皮膚科專科醫生的專業發展，吸引專科醫生留在公營醫療系統繼續服務。