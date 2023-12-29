調節氣血 平衡陰陽 趕走情緒病

港人壓力大，情緒病也變得較普遍，而中醫觀點認為，情緒出現問題往往與人體內的氣血運行有關。例如氣血不足，抵抗力下降，對壓力的承受能力會相對減弱；肝血虛或肝陰不足的體質，出現肝氣鬱結，進而導致情緒問題；由於脾主思，脾胃虛弱的人可能會思慮過多，也容易引發情緒問題。 註冊中醫師關証顥認為，情緒病是可以根治的，「然而，這需要視個別情況而定，包括病情的嚴重程度、個體的體質、生活習慣等因素。治療期的長短也會因人而異。有些人可能在短期內就能見到明顯的改善，而有些人則可能需要較長的時間來調理。」

影響心也影響身

在中醫角度，情緒問題可能會對人體的多個部位產生影響：

1. 過度抑鬱：抑鬱情緒與肝有關。長期抑鬱可能導致肝氣鬱結，影響肝的正常運作，進而影響身體的氣血運行，可導致頭痛、胸悶、失眠等症狀。

2. 過度思慮：過度思慮與脾有關。長期思慮過度可能導致脾虛，影響脾的運化功能，進而影響飲食的消化吸收，可導致食慾不振、腹脹、疲倦等症狀。

3. 過度焦慮：過度焦慮與心有關。長期焦慮可能導致心火上炎，進而影響睡眠，可能導致心悸、失眠、多夢等症狀。



增強運化改善疲勞 治療情緒病，中醫主要通過調節人體的氣血、陰陽平衡達到治療效果。例如常見的疲勞、肌肉無力，關証顥指或與臟腑的氣血狀態不佳有關，例如脾氣虛弱或心血不足等，「治療上可能會使用健脾益氣的中藥，如六君子湯等，來增強脾臟的運化功能；又或使用補血養心的中藥，如四物湯或炙甘草湯等，來補充心血，改善全身的氣血運行。」 依狀態改善失眠 失眠也很常見，可能是由於陽氣不能入陰所致。關証顥續指，「如果患者氣血過於亢奮，則需要進行平肝抑陽的治療，以使氣血恢復正常。若屬心脾兩虛，則需要健脾補血養心，增強心脾功能。對於長期失眠的患者，如果是瘀血體質，則可使用血府逐瘀湯治療，這種方劑對於瘀血體質有很好的效果。」總括來說，具體的治療方法須根據患者的身體狀態來確定。而患者接受治療時，也需要保持良好的飲食習慣、適度運動等，以達到最佳療效。