諾如病毒一人感染全家中招！醫生籲勤洗手 生蠔沙律冰塊處理要小心

諾如病毒腸胃炎好發於冬季，且傳染力強，成人及小孩皆可能被感染，只要接觸到受污染的食物、水源、患者排泄物，甚至是飛沫，就可能開始傳播感染。

5歲男童「小鴻」日前因持續嘔吐、腹瀉及發燒，到急症室就醫後收治住院，結果隔天父母及妹妹也跟著掛號，無奈自嘲「全家被團滅了」，經檢驗，確診為「諾如病毒」(Norovirus) 感染，由於近期幼稚園、學校群聚感染案例明顯增加，病毒傳染力極強，醫生呼籲務必注意手部衛生與環境消毒，避免疫情擴散。

亞洲大學附屬醫院兒科主治醫生陳傑賀表示，諾如病毒腸胃炎好發於冬季，且傳染力強，成人及小孩皆可能被感染，只要接觸到受污染的食物、水源、患者排泄物，甚至是飛沫，就可能開始傳播感染。

諾如病毒傳染力強 這些都是感染途徑

諾如病毒傳染力強 這些都是感染途徑

諾如病毒傳染力強 這些都是感染途徑

陳傑賀指出，諾如病毒腸胃炎屬自限性疾病，多數患者2至3天可自行康復，但幼兒因免疫力較弱，易出現反覆發燒、嘔吐、食慾不振，甚至脫水危機，臨床治療以補充水分及電解質為主，成人家長可給予小量多次口服電解質液，若情況嚴重至無法進食者，則須以靜脈注射點滴進行輸液治療，治療期間需避免幼童食用油膩或刺激性食物，導致腹瀉症狀加劇。

處理嘔吐物或排泄物 這樣做才算徹底消毒

諾如病毒的潛伏期短，約12至48小時，且僅需極小量病毒即可致病，甚至還能在環境中存活數天，有些患者嘔吐後48小時內仍具傳染力，因此務必居家隔離至症狀解除後48小時，才算度過危險期。

陳傑賀建議，若家中幼童感染諾如病毒，家人處理嘔吐物或排泄物後，務必再以1:10的稀釋漂白水徹底清潔，雙手需用肥皂與清水搓洗至少20秒(酒精消毒效果有限)，以免重複感染。此外，也要避免食用未煮熟海鮮，尤其是生蠔等貝類，生熟食刀具、砧板也需分開，避免交叉污染。

根據食物安全中心，貝類海產特別是生蠔、未經烹煮的蔬菜、沙律和冰塊都是常見引致人類受諾如病毒感染的食物。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】