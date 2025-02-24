諾如病毒日本深圳盛行 冬季食物中毒原因及症狀一文睇清

每到冬天時節，一定會成為熱門話題的就是「病毒感染」。雖然本季流感相較往年更為流行，但許多人也因此事先做好了防範對策。然而相較之下，諾如病毒在日本及深圳盛行，值得留意。諾如病毒是一不小心就會迅速感染的疾病，一定要小心防範。

諾如病毒傳染力大 冬季食物中毒的主因 諾如病毒是一種每到了寒冷季節，就會攻擊人類腸胃的病毒。然而，大部分人其實對這種病毒並不了解，究竟諾如病毒有哪些特點呢？ 「諾如病毒直徑僅約三萬分之一厘米(細菌的三十到一百分之一)，但感染力卻非常強，只要十到一百個左右的病毒，就能造成感染。患者一克的糞便中，病毒數便高達一億以上，因此只要一不小心讓微量的病毒進入體內，就有可能發病。諾如病毒雖然全年都會造成感染，但病毒喜好低溫、低濕度的環境，且能藉由乾燥的空氣傳播得更遠。此外，當人體體溫下降時，免疫力就會隨之降低，因此冬季是諾如病毒的流行期。」(入谷榮一醫師，以下皆同) 感染諾如病毒切記補水

諾如病毒症狀包括嘔吐和腹瀉 「經過一到兩天的潛伏期後，病人就會開始出現腹痛或噁心感，引起嘔吐和腹瀉。低於38度的低溫發燒，且並不常見。發病後約一到兩天就會自然痊癒。通常幼兒和高齡者的症狀會比較嚴重。因此，除了是與餐飲店相關的特殊病患，通常並不會檢查是否為諾如病毒。因為即使知道是諾如病毒，也沒有特效藥。遇到症狀嚴重的時候，也只能採用對應療法，根據症狀服用退燒或止瀉藥。不過相關症狀都可以透過服藥緩解。再來就是吃流質食物、確實補充水分、取得充足睡眠讓身體休息。」 也就是說，諾如病毒所引起的，是感染性腸胃炎，換言之就是「冬天的食物中毒」。

病毒的散播可能 就在不知不覺間 很多人可能都會這麼想，既然只是單純的「食物中毒」，而且大約一、兩天就會好的話，那就不用太過在意，然而並非如此。 「就算症狀緩和，之後的一到兩周內，偶爾有甚至長達一個月的時間，糞便中依然可以檢驗出病毒。換句話說，當事人常常在不知不覺當中，發生了二次感染。尤其是公共廁所更要特別注意。感染者所排泄出來的病毒會附著在使用過的馬桶，或飄散在隔間裡。若沒有確實消毒就十分危險。然而球友要知道的是，酒精消毒劑對諾如病毒並沒有任何效用。基本上只有熱水和含氯消毒劑(次氯酸鈉)才能達到預防的效果。」 原來如此，即使幾乎已經沒有任何症狀了，自己還是有可能成為到處散播病毒的「宿主」，千萬要小心喔。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】