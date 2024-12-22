講嘢變慢是警號？研究：語速變慢比忘記詞語更能預測腦退化

很多人都試過「講到口唇邊」但想不起詞句，年紀愈大便愈常見出現這種暫時性忘詞的表現，使人懷疑自己可能有認知障礙。加拿大一項研究發現，比起忘詞，說話速度變慢可能更加反映老年人的腦部健康。

該項刊登於《Neuropsychologia》的研究，邀請了125名18至90歲健康成年人進行圖像詞彙干擾測試(picture-word interference task)，嘗試區分「找到正確詞彙」和「指示口部發音」兩個步驟。測試時他們觀察日常物品圖片，同時聆聽相關詞彙錄音。這些詞彙可能語意相關或發音相似，藉此增加或降低命名難度，然後再以人工智能分析測試錄音。

語速變慢代表大腦處理速度有減緩的情況，更可能是年齡增長導致語言和認知變化所致。

或可助早期診斷

結果顯示，說話速度與「執行功能」退化有密切相關，表明認知退化涉及更廣泛的腦部功能變化，而長者描述圖片的語速與平日說話速度有直接關係，表明大腦處理速度有減緩的情況，而非單純詞語提取問題，更可能是年齡增長導致語言和認知變化所致。

研究人員指出，美國前總統列根在確診阿茲海默症前，語言特徵便已出現微妙變化，而今次研究就以更系統化的數據分析，了解語速變化作為認知健康指標的潛力，幫助更全面了解個人認知能力及變化，為早期診斷提供更多可能性。