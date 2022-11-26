譫妄症｜長輩夜晚撞鬼？或是譫妄症上身

70歲阿公近日時常胡言亂語，不斷說著窗外有人，且晚上不睡覺，家人擔心下即刻帶去求醫，經醫師診斷為「譫妄症」，藥物治療後有不錯的預後。

「譫妄症」屬於急性症狀 嚴重產生幻覺、妄想

樂生療養院副院長同時也是神經內科醫師莊毓民說，「譫妄症」(Delirium)是一種急性的症狀，病患大腦發生認知功能失調或障礙，而出現思維混亂、精神難以集中、常感到煩躁不安、產生幻覺、妄想等現象，嚴重時可能造成生命危險。

依其精神活動功能，可細分為三種型態：