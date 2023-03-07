護士互動介入 mHealth手機程式 減長者醫療需求

mHealth手機程式由理大護理學系及本地電訊公司共同研發，具備5大功能，首先是自助管理健康，用家要自行記錄維生指數，如血壓、血糖等，並有覆診提示；其次是當維生指數異常，護士的手機程式會發出通知，以便適時協助；每兩周更新一次健康資訊，包括文章和影片等，提升自我健康管理知識；若App閒置一周，會有提示功能鼓勵用家持續使用；用家若有需要，可隨時與護士聯繫。

理大護理學院助理教授王鈞正博士表示，不少長者都曾下載過健康相關的手機應用程式(App)，但大多在頭兩周使用過兩至三次便放棄。「我們嘗試透過醫護人員的介入，希望患有慢性疾病，如高血壓、痛症及糖尿病等的長者，能持續使用App並幫助維持健康。」

護士主動了解狀況

至於護士互動介入的部分，首要是監察用家每天輸入的維生指數，以了解用家身體狀況。護士團隊亦會為用家作個別評估，一同訂立健康目標，而於研究的首3個月期間共有8次電話跟進，鼓勵用家達成目標之外，也會解答健康問題，提升自我管理能力。如有需要，護士、醫生和社工會討論用家現況，並提供適時的支援和轉介。

醫療服務使用減七成

為了解mHealth及護士互動介入的實際效用，研究團隊於香港路德會社會服務處5間長者服務中心招募了221名60歲以上、患有慢性疾病的長者參與研究。結果發現，使用App 3至6個月，自我效能感顯著提升，抑鬱程度顯著下降，生活質素亦得到改善。王鈞正續指，「最重要是，相較沒有用App的人士，整體醫療服務的使用顯著下降逾七成，反映結合護士和數碼科技的健康管理方案，有助紓緩公共醫療壓力。」而6個月後，有護士介入的人共37.8%會繼續使用該程式，沒有護士介入的只有18.3%。

團隊建議政府和醫療機構可多向長者推廣使用數碼科技作健康管理，並鞏固數碼平台的醫社合作。研究人員亦會持續更新程式，如加入AI功能，令內容貼合長者需要之餘也紓緩醫護人手不足，並減少公共醫療開支。

因應生活習慣提供健康選擇

有份參與研究、患有糖尿病的余意蓮，覺得能夠與護士互動十分開心，也可學到照顧自己的知識，令整體健康提升，覆診亦毋須加藥，她希望服務能夠延續下去。理大護理學院兼職導師及註冊護士丁淑文認為，最重要是與長者建立互信，表達關懷和加強溝通，並因應其生活習慣提供更健康選擇，「例如每天早餐都會喝茶走的話，會提醒煉奶含反式脂肪，不是只叫他以後不要喝，應建議嘗試用綠茶作替代。」