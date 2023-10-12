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健康
2023-10-12 04:29:58
日報

護眼創新研究中心成立 望擊退視疲勞

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護眼創新研究中心成立 望擊退視疲勞

護眼創新研究中心成立 望擊退視疲勞

都市人手機不離手，除影響身體姿勢外，也加重了眼睛負擔。今天(10月12日)是世界視覺日，不妨注意「視疲勞」問題。香港理工大學與樂敦共同創立護眼創新研究中心，希望為視疲勞提供完善的治療和護理方案。

護眼創新研究中心昨天(10月11日)正式啟動，護眼創新研究中心總監、香港理工大學眼科視光學院科研眼科講座教授何明光表示，「雖然視疲勞相當普遍，但公眾對此並不了解，有關專業研究亦不夠成熟與重視。」

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何明光 滕錦光 冼啟聰 護眼創新研究中心

(左起)何明光、香港理工大學校長滕錦光教授及曼秀雷敦亞太區總裁冼啟聰。

或發展為慢性痛症

最近一項隨機街頭訪問中，受訪者表示每日最少用上8小時看電子屏幕，有些人甚至長達15小時。惟出現視疲勞徵狀時，部分受訪者「沒有在意過」，大多只會滴眼藥水或者閉目養神去解決；雖有受訪者會求醫，但同時認為自己「太誇張」。視疲勞指長時間用眼或專注於視力任務而引起的眼睛疲勞或不適，會出現眼痕、乾澀、流淚、異物感、畏光、視力模糊甚至重影。何明光續指，「不只眼睛的症狀，視疲勞還會引起眼眶拉扯和頭痛等問題，部分人更會發展成慢性痛症，影響生活質素。」過往研究顯示，20%至30%兒童及青少年，以及50%至80%成年人都受到視疲勞症狀困擾。

倡議統一診斷標準

護眼創新研究中心也倡導健康用眼，重視視疲勞標準化診斷，首先要提升公眾認知，建議大眾定期檢查眼睛，及早發現問題。何明光認為，視疲勞非獨立疾病，而是一系列眼部障礙，「包括淚膜功能和眼表組織異常等，事實上過半數視疲勞患者符合乾眼的診斷標準。我們倡議使用統一、規範化的視疲勞診斷標準，及早識別問題，繼而量化其症狀嚴重程度，並作出治療。」

何明光提醒，若發現自己反覆出現視疲勞徵狀，又或休息過後視疲勞得不到緩解，都應該求醫。

研究新型治療方案

事實上，目前視疲勞的治療多為支援治療，例如滴眼藥水紓緩徵狀，但療效有限，護眼創新研究中心希望可以研發出更有效的新型治療方案，針對性解決問題。而更重要的是建立「視覺友好」環境，培養良好用眼習慣。何明光解釋，「例如僱主可確保充足的環境照明，並制訂合理工作時間等；個人層面亦要增加戶外活動、執行20-20-20護眼法則(用眼20分鐘，要望20呎以外事物20秒作為休息)、調整適當的屏幕亮度和對比度，以及多使用保護性濾鏡。」

護眼創新研究中心

若視疲勞反覆出現或休息後未能緩解，建議及早求醫。

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