護眼方法｜「肝開竅於目」 中醫師4款茶療推薦

「肝開竅於目」 中醫師4款茶療推薦

都市人每天日夜對着電腦、手機等電子產品，雙眼長期在藍光刺激下，加上不少人專注時容易忘記眨眼，令眼睛過勞乾澀，患上近視、乾眼症，甚至視網膜受損等眼疾的機率也大大提升。適逢世界視覺日，註冊中醫師許懿清博士為大家分享護眼「秘密」以及4款明目茶飲，齊齊響應本年度主題「LOVE YOUR EYES(愛你的眼睛)」，建立護眼好習慣，守護靈魂之窗。

註冊中醫師許懿清博士

眼睛健康與肝脾腎息息相關 在中醫角度而言，《黃帝內經》云：「肝開竅於目。」，即眼乾、眼澀、眼疲勞等問題都與肝臟有着密切關係。許醫師解釋肝的經脈從腳開始，沿下肢內側上行到腹部，再由內在的脈絡進一步和眼睛聯繫起來。而肝臟正正通過經絡通道，將養分源源不斷地輸送給眼睛，才能讓眼睛顧盼生輝及靈活有神。雖然「肝受血而能視」，即肝血好，視力才好，但其實脾腎跟眼睛的健康也有着密切關係。 許醫師推介茶療 從根本調理 許醫師推薦以下4款茶療，以調理肝、脾、腎為本，針對性改善不同眼部健康問題：

菊花枸杞木賊茶 (網絡圖片)

1. 菊花枸杞木賊茶

材料：白杭菊2錢、枸杞子10粒、木賊草2錢、水1,800毫升

煮法：全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改文火煮40分鐘，隔渣取茶即成。

功效：幫助改善眼睛疲勞酸澀、用眼過度、眼白易起紅筋等問題。

服法：每周1至2次 2. 魚腥草薄荷花茶

材料：魚腥草2錢、密蒙花2錢、薄荷葉2錢(後下)、水1,500毫升

煮法：全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改文火煮30分鐘，加入薄荷葉煮3分鐘，隔渣取茶即成。

功效：有助改善眼睛乾澀、易輕微發炎、眼屎多等問題。時常戴隱形眼鏡者亦適宜常服，以減低眼膜受感染機會。

服法：每周1至2次

山楂決明桑陳茶 (網絡圖片)