護肝穴位｜半夜玩手機傷眼 足三里穴等4個位置按摩養生

熬夜、過度使用電子產品都是現代人生活中的壞習慣，傷眼又傷肝。民眾平常看電視就可以按穴位幾秒，簡單就可達到養生之效。

熬夜、過度使用電子產品都是現代人生活中的壞習慣，傷眼又傷肝。中醫觀點認為，春天是養肝最佳季節。花蓮慈濟醫院中醫內科主任林經偉醫師說明，按壓「三陰交穴」與「太衝穴」有助養肝，按壓「足三里穴」與「合谷穴」則可健胃整腸，民眾平常看電視就可以按個幾秒，簡單就可達到養生之效。

五行對應五臟與四季

中醫典籍《黃帝內經》云：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮」。五行對應五臟與四季，春天是肝木旺盛的季節，也是調肝理氣以及淨化調養身體的最佳季節。

林經偉醫師表示，從中醫觀點看，丑時(晚上11點至凌晨3點)是氣血走肝經與膽經的關鍵時間，也就是熟睡後肝才能進行排毒，此時最適合睡覺休養身體，熬夜的話會損傷肝氣。《素問‧金匱真言論》寫到：「開竅於目，藏精於肝。」人若半夜滑手機不睡覺，最容易損傷眼睛，還會影響肝氣的運作。早點就寢對於肝氣、造血、代謝會比較好。