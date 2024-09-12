護肝｜20歲都有機會患上「非酒精脂肪肝」！ 全球權威組織臨床認證：特定益生菌有效養護肝臟

都市人工作忙碌，周不時需要OT工作，加上經常吃無定時，長期下來更影響肝臟健康，容易患上「脂肪肝」。近年更出現患者年輕化及普及跡象，甚至20歲的人也可能受到影響！這通常與不良的生活習慣有關，包括餐餐吃外賣、通宵打機、飲酒應酬等，對肝臟健康產生不良影響，嚴重亦會導致免疫力下降，增加生病的機會率。

全球三分之一人患非酒精性脂肪肝 不分男女年輕化 全球約三分之一成年人士有非酒精性脂肪肝，而根據香港的數據所示，七十歲以上肝脂肪患者的死亡率有顯著上升。脂肪肝的比例尤其女性更加明顯，脂肪肝是患者最常見的病症，與肥胖、糖尿病和高血壓等疾病有著密切的關係。大多數患者並沒有明顯的症狀，但有些患者可能會感覺右上腹不適、疲勞或乏力。

六大傷肝壞習慣 ． 常吃高糖、高脂、加工食物 ． 長期生活壓力 ． 情緒起伏 ． 經常熬夜 ． 酒局應酬 ． 長期服用藥物 由腸肝軸開始護肝養肝 全球權威組織 WGO 臨床認證 在未發展到肝硬化階段，非酒精性脂肪肝是可以逆轉回到健康的肝臟。肝功能與腸道特定益生菌息息相關，時刻影響著肝臟的微環境，稱為腸肝軸。全球腸胃組織（WGO）發布的全球指導《益生菌和益生元》中的臨床實證結果，顯示特定的7種護肝專用菌株配合FOS益生元，以腸肝軸方式增強及改善肝臟健康，有效護肝健腸。

星級用家楊茜堯推薦 【康萃樂護肝養肝益生菌】回復精神面色 全球銷量No.1 益生菌品牌Culturelle康萃樂，蘊含全球權威組織WGO臨床認證的7種護肝專用菌株，配合FOS益生元、鋅及硒，有效減少肝臟炎症因子，改善肝指數，真正的源頭護肝。 藝人楊茜堯表示，服用了【康萃樂護肝養肝益生菌】約一個星期，能夠感覺精神比以前好了，她表示「無咁攰，好瞓咗」。持續服用一段時間，感覺到肝臟變得更健康：「面色明亮咗同有energy面對每日緊湊行程，心情亦輕鬆，每晚都一覺瞓到天光，腸道仲好順暢！」

全 球銷量No.1 獨有 5 倍臨床護肝 7 週降低肝酵素 【康萃樂護肝養肝益生菌】獨有的「五倍臨床有效量的實證益生菌護肝配方」，有六大功效：清肝排毒、修復更新、護肝養肝、增強免疫力、提升腸道健康以及抗細胞氧化，對改善肝臟健康有有效的作用。

根據臨床實證結果所顯示，連續服用7周便可降低肝酶素，並且能有效減少肝臟的損害，並降低預防肝風險。市面上的護肝產品，選用水飛薊或草本護肝，其原理是利用抗氧化特性，並非從源頭腸肝軸開始。

男女適用 及早護肝養肝 【康萃樂護肝養肝益生菌】無藥性、無添加人工香料及致敏成分，專為20歲以上的男士及女士而設。如果希望改善及預防肝損傷問題、疲勞、睡眠質素不佳、暗沉面黃的膚色，以及煩躁易怒的情緒，則應特別注意自己的生活習慣。生活繁忙、常吃高糖、高脂或加工食物、菸酒應酬、經常熬夜或作息不定時、長期生活壓力以及長期服藥，這些都可能對健康造成影響。 【萬寧限時優惠】Culturelle康萃樂益生菌 全線2件8折 由9月13日起至26日，於萬寧門市及網店購買【護肝養肝益生菌】，買滿2件可享低至每件$367.2。 銷售點：萬寧門市及網店有售 立即選購：>按此前往<