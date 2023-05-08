變肥、易喘、下肢水腫 三高患者注意心腎求救警號！

糖尿病的58歲王先生，因為走路感到氣喘吁吁，下肢還會水腫，體重也逐漸增加，轉介至腎臟科就診，發現王先生尿液泡沫多，腎功能變差造成水分滯留，心臟也有衰竭現像。

日前一名患有高血壓、糖尿病的58歲王先生，因為走路感到氣喘吁吁，下肢還會水腫，體重也逐漸增加，轉介至腎臟科就診，發現王先生尿液泡沫多，腎功能變差造成水分滯留，心臟也有衰竭現像，即使使用利尿劑治療症狀改善不明顯，中國醫藥大學附設醫院腎臟科張志宗醫師改用排鈉排糖藥物，王先生症狀改善許多，血糖控制良好並改善蛋白尿情況，之後也不再需要服用利尿劑。

心臟不好、腎臟也有危機！心腎症候群相互影響

高血壓、糖尿病、高血脂是現代人常見的慢性病，張志宗醫師表示，大多民眾知道血壓、血糖、血脂等三高控制不好會影響心臟健康，但許多民眾卻不知道，心臟不健康也會影響腎臟，腎臟不好又會連帶讓心臟功能惡化，稱為「心腎症候群」。

張志宗醫師進一步解釋，心臟、腎臟之間會互相影響，心臟不健康，打出去血量不足會使流向腎臟的血液不足、進而促使腎素、血管張力素及發炎物質分泌造成腎臟受損；而腎臟功能差，會使水分、鹽分滯留在體內，造成血壓上升，進而增加心臟負擔。高血壓，水分滯留久了會導致心臟衰竭，造成惡性循環。