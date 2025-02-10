讓控糖更輕鬆！「AI與新型藥物」雙管齊下 改善糖尿病及肥胖

新藥物與新科技的介入，無疑是糖尿病與減重領域不可避免的新趨勢。

近年新科技與新型藥物的迅速發展，讓醫療產業迎來了巨大變革和進步。尤其新藥物與新科技的介入，無疑是糖尿病與減重領域不可避免的新趨勢，但如何妥善運用以優化既往監測與控管流程，更是十分重要的課題。

安南醫院新陳代謝科醫生陳擇穎以糖尿病及肥胖領域為例，腸泌素藥物的演進已從早期的「一天2次注射」，到「每周打1針」與「口服劑型」的問世，以及最新上市的「雙重腸泌素」；加上AI人工智能使血糖和體重的追蹤與控制更為便利，不只患者的治療選擇變得更多元，成效也愈發顯著。

陳擇穎醫生進一步指出，腸泌素原是人體腸道分泌的激素，作用是調控血糖和抑制食慾，近幾年開發成為藥物後，為糖尿病及減重治療帶來劃時代的進展。他分享門診一位20多歲的年輕糖尿病患者，體重超過100公斤，即使已接受胰島素治療，但因無法控制食慾，糖化血色素始終未達理想目標，血糖波動也很大；然而，當患者開始使用口服腸泌素藥物後，糖化血色素降至6.5%、體重減少7公斤，即使吃得比以往少，也不會感到飢餓難耐，生活品質明顯提升。

藉由AI人工智能的協助，甚至可以透過患者上傳的食物照片，輕鬆計算熱量、碳水化合物含量，獲得以前無法達到的即時幫助。

血糖管理新概念 科技介入讓控糖更輕鬆

除了新藥物外，新科技也改變了數十年來的血糖管理概念。陳擇穎醫生說明，與傳統指尖血糖檢測相比，皮下連續血糖監測儀不僅能持續監測血糖，幫助患者更了解飲食對血糖的影響，還可省去指尖採血的疼痛。

此外，藉由AI人工智能的協助，甚至可以透過患者上傳的食物照片，輕鬆計算熱量、碳水化合物含量，獲得以前無法達到的即時幫助。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】