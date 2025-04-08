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健康
2025-04-08 18:30:00

豆漿、豆腐吃出子宮內膜癌？婦產醫揭答案！對2類女性還有「這些益處」

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豆腐

適量攝取黃豆製品不僅不會影響子宮內膜健康，反而對女性健康有不少保護作用。

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豆漿、豆腐等黃豆製品價格親民、營養價值高，是日常飲食中的重要角色，尤其對素食者而言，黃豆製品更是替代肉類蛋白的優質蛋白質來源。然而，坊間流傳食用黃豆製品可能提高子宮內膜增生和子宮內膜癌的風險。對此，西園醫院婦產科邱筱宸醫生表示，適量攝取黃豆製品不僅不會影響子宮內膜健康，反而對女性健康有不少保護作用！

研究：攝取較多「大豆異黃酮」者 子宮內膜癌發生率較低

黃豆製品中的「大豆異黃酮」是一種植物性雌激素，與人體雌激素結構相似，讓許多人擔憂可能對子宮內膜健康造成影響。邱筱宸醫生指出，實際上研究結果顯示，對更年期女性而言，異黃酮可能幫助緩解更年期症狀，並有助於骨骼與心血管健康；而對育齡女性來說，異黃酮可能與體內較強的內源性雌激素競爭，反而具有平衡激素的效果。

邱筱宸醫生分享，美國一項針對46,027名停經女性、追蹤長達14年的大型世代研究顯示，大豆異黃酮攝取量較高的女性，其子宮內膜癌發生率明顯較低，與最低攝取組相比，最高攝取組的罹癌風險降低了34%2025年最新發表的系統性回顧與統合分析更進一步證實，大豆異黃酮對停經女性的子宮內膜厚度並無顯著影響，高劑量的大豆異黃酮還可能有助於降低子宮內膜癌風險。

另有研究比較停經女性在2年內服用不同劑量大豆異黃酮補充劑的影響，結果發現，每日攝取80120毫克異黃酮的組別，與僅服用安慰劑的組別相比，在子宮內膜厚度、子宮頸抹片及乳房造影等重要指標上均無顯著差異。

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日常飲食毋須刻意避開黃豆製品 2類人要注意！

邱筱宸醫生表示，透過上述研究可見，適量攝取黃豆製品對健康相當有益，而一般日常飲食中的黃豆製品，如每天1杯豆漿或適量豆腐，對絕大多數女性而言都是安全的，不需擔心造成子宮內膜健康問題而刻意不吃。不過，對於有子宮內膜增生病史，或曾經罹患雌激素依賴型癌症，如子宮內膜癌、乳癌等的患者，邱筱宸醫生建議還是要避免服用高劑量異黃酮補充品，並與婦產科醫生討論，制訂最適合個人情況的飲食方案。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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