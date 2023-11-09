豬去氧膽酸助改善脂肪肝

全球肥胖人數不斷上升，令心血管病、二型糖尿病的發病率也有所增加，同時亦有更多人患上非酒精性脂肪肝，繼而誘發肝硬化等嚴重問題，惟目前仍未有有效藥物治療脂肪肝。香港浸會大學研究團隊發現，「豬去氧膽酸」(HDCA)能減少肝臟脂肪積聚和發炎，有機會可用於治療脂肪肝。

香港浸會大學中醫藥學院署理院長、中醫系統生物學講座教授、香港中醫藥表型組學研究中心主任賈偉教授指，港人非酒精性脂肪肝發病率高達28%至39%，此症亦與糖尿病、心臟病有著共病關係，「《本草綱目》中有記載，豬膽可用於治療『消渴』，即類似現今的糖尿病，因此我們向豬的膽汁作出深入研究。」

豬膽酸為關鍵

豬隻活動量不高，每天不斷吃和睡，卻鮮有出現糖尿病、脂肪肝。賈偉續指，「比較過人類、小鼠及豬體內用於消化和吸收脂肪的膽汁酸，我們發現豬隻的豬膽酸含量最高，達76%，人類和小鼠分別只有2.4%和3.2%。」過往研究亦指出，豬膽酸是代謝疾病的新型生物標記，能夠反映血糖、胰島素指標，亦可以預測代謝手術療效及長期代謝穩定性。

脂肪肝患者HDCA水平低

針對非酒精性脂肪肝，研究團隊發現患者的豬膽酸，尤其HDCA的水平比健康人士低，且情況成反比，病情愈嚴重HDCA水平愈低；而於為期8星期的小鼠實驗中，HDCA能夠緩解肝臟脂質堆積，並改善肝臟發炎、口服葡萄糖耐受性及胰島素敏感度，效果比肝病藥物「奧貝膽酸」和「熊去氧膽酸」更佳。可是在細胞實驗中，研究團隊現HDCA並不能直接改善脂肪堆積，故認為是透過肝外因素來調控肝臟細胞的脂肪，並估計是通過「腸-肝軸」作調控，即屬「肝病腸治」的效果。