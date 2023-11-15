貓奴注意 老人家變虛弱或貓隻寄生所致

挑皮活潑的貓咪很受人喜愛，但最近有研究發現，一種常見的貓隻傳播寄生蟲，不但與人類的危險行為和精神疾病有關，也可能導致年長人士出現精疲力竭、肌肉質量損失和其他虛弱跡象。

弓形蟲感染

一直以來，醫學界認為弓形蟲感染通常也不會引發症狀，但會否產生後遺症則屬未知之數。在美國，約11% 至15%的人曾感染弓形蟲，年紀愈大感染率亦會愈高。

今次的研究由美國及西班牙多間大學合作進行，以探索微小單細胞生物弓形蟲(T. gondii)對人類健康產生的影響。研究團隊分析了601名年過65歲的西班牙和葡萄牙人士提供的血液，以及用於評估虛弱程度的常見老年綜合症測量結果。這批參加者中，三分二人均有潛在感染標記，反映他們可能曾經感染弓形蟲。