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健康
2023-11-15 11:30:02

貓奴注意 老人家變虛弱或貓隻寄生蟲所致

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貓奴注意 老人家變虛弱或貓隻寄生蟲所致

貓奴注意 老人家變虛弱或貓隻寄生蟲所致

挑皮活潑的貓咪很受人喜愛，但最近有研究發現，一種常見的貓隻傳播寄生蟲，不但與人類的危險行為和精神疾病有關，也可能導致年長人士出現精疲力竭、肌肉質量損失和其他虛弱跡象。

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弓形蟲感染

一直以來，醫學界認為弓形蟲感染通常也不會引發症狀，但會否產生後遺症則屬未知之數。在美國，約11% 至15%的人曾感染弓形蟲，年紀愈大感染率亦會愈高。

今次的研究由美國及西班牙多間大學合作進行，以探索微小單細胞生物弓形蟲(T. gondii)對人類健康產生的影響。研究團隊分析了601名年過65歲的西班牙和葡萄牙人士提供的血液，以及用於評估虛弱程度的常見老年綜合症測量結果。這批參加者中，三分二人均有潛在感染標記，反映他們可能曾經感染弓形蟲。

弓形蟲

最近有研究發現，一種常見的貓隻傳播寄生蟲，不但與人類的危險行為和精神疾病有關，也可能導致年長人士出現精疲力竭、肌肉質量損失和其他虛弱跡象。

預防建議

雖然研究人員沒有找到弓形蟲感染與虛弱有關的證據，但他們發現感染者中血清強度較高或寄生蟲抗體濃度較高的人，明顯更容易虛弱。血清強度較高可能反映病毒性更強或更廣泛的感染、多重感染或感染在最近重新激活。有關研究已刊載在《Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences》。

不想被弓形蟲感染？專家就提供了一些預防建議，包括：

  • 每日清潔垃圾箱，處理後謹記洗手；
  • 避免吃未煮熟的肉；
  • 水果和蔬菜要洗淨；
  • 懷孕或免疫功能低下的人士應盡可能避免處理貓砂盆；
  • 讓貓咪留在室內；
  • 避免接觸流浪貓隻。
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