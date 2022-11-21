負型血孕婦 小心胎兒溶血

有捐血經驗的人都會知道，血型除了A、B、AB及O型之外，還會有正負之分。雖然負型血並非疾病，日常生活上也沒有影響，但負型血女士懷孕時，便需要特別注意，以免造成胎兒溶血性貧血，甚至胎死腹中。 血型如何分正負呢？婦產科專科醫生李閏婷表示，「那是指紅血球上有沒有恒河猴因子，即Rh(D)因子。Rh(D)因子是紅血球表面的一種抗原，有抗原為正型血，沒有這抗原屬負型血。」據香港紅十字會資料，香港大概只有0.7%人口為負型血，非常罕有，又稱為熊貓血。



或產生抗Rh(D)抗體 負型血孕婦不會增加懷孕期的併發症，例如妊娠高血壓或妊娠糖尿病等，但因為負型血相當罕有，為減少生產期間需要輪血的機會，醫生一般建議孕婦吸收足夠的鐵質，預防貧血；產後醫生亦會注射藥物加強子宮收縮。 而當負型血女士懷孕，需要立即抽血檢查伴侶的血型，李閏婷解釋，「如果父母都是負型血，胎兒也將會是負型血，那負型血媽媽在懷孕期間也沒有需要特別注意的事項。若伴侶是正型血，負型血的孕婦便有機會孕育正型血的胎兒。在懷孕或分娩過程中，含有正型血的胎兒紅血球可透過胎盤進入母體的血液循環，刺激母體產生抗Rh(D)的抗體。」

可致溶血性貧血 一般來說，第一個胎兒通常不受影響，因為通常在分娩時才有較大量的胎兒紅血球進入母體。但當下一次懷孕時，母體已產生大量抗Rh(D)抗體，這些抗體會透過胎盤，破壞正型血的胎兒紅血球，導致溶血性貧血、水腫，甚至胎死腹中。李閏婷續指，「一旦身體產生了抗Rh(D)抗體，便會永久存在。所以若果在懷孕初期已發現抗Rh(D)抗體，我們便要密切監測孕婦血液中的抗體水平，亦要定期做超聲波檢查，監察胎兒有否出現貧血的跡象。」



其他需要注射情況