貧血｜地中海型貧血辯證治療三主軸 中醫師保養推薦1茶飲、3穴道

地中海型貧血是先天性遺傳血液疾病，會造成血紅蛋白合成障礙，產生典型貧血症狀的攜氧功能不足及嚴重續發併發症，中醫師吳宛容說明，輕度病人會出現輕微貧血、疲勞倦怠、虛弱、面色膚色蒼白，中度病人會伴隨骨頭畸形、肝脾腫大，重度病人會出現生長遲緩、骨頭畸形、肝脾腫大、黃疸、性腺功能低下，甚至有生命危險。 輕症只需要追蹤觀察並做症狀治療，嚴重的需要定期輸血、進行鐵螯合治療以及補充葉酸，更嚴重甚至會進行骨髓移植，若脾臟腫大過於嚴重，需要進行脾切除。併發症包括輸血造成的血色沉著病以及心血管疾病、肝臟疾病、感染或是骨質疏鬆症。

先天不足從腎論治 中醫辨證三主軸 吳宛容中醫師表示，地中海型貧血屬於先天性疾病，中醫在治療先天性疾病思維中，會以先天稟賦不足為治療核心從腎論治，腎藏精，腎主先天，主骨生髓，搭配健脾養腎及氣血雙補方式來填補先天不足的腎氣精髓物質，藉以降低地中海型貧血的溶血副作用持續惡化。 中醫證型上分成三個主軸： 脾腎兩虛型：精神倦怠、面色晄白、頭暈耳鳴、失眠多夢、食慾不振、大便溏洩、小便清長、喜暖畏寒、腰膝酸軟、舌質淡胖、苔薄白、脈沉，常用藥物方劑有左右歸丸、八味地黃丸等。

氣血兩虛型：神疲乏力，呼吸氣短，頭暈眼花，心悸失眠，面色蒼白無華，手足麻木，指甲色淡，或月經量少，色淡質稀，血崩漏下，舌淡而嫩，脈細弱無力等症，常用藥物方劑有人參養榮湯、歸脾湯、歸耆建中湯等。

氣滯血瘀型：無論是脾腎兩虛或是氣血兩虛，都會造成氣行不暢的氣滯現象，進一步造成血瘀症，治療方針會先以脾腎兩虛及氣血兩虛作為主要方劑，加入行氣化瘀藥物，如香附、鬱金、烏藥、青皮、丹參等。 吳宛容中醫師說明，地中海型貧血與缺鐵型貧血不同，需要補充葉酸及維他命B12，避免過度攝取鐵質，也需避免鐵質吸收加乘效應，因此傳統治療貧血的補血藥物方劑使用上需謹慎小心，也因為若誤食鐵劑或是造成鐵劑加乘效應會造成嚴重副作用，若身體狀態不明情況下，建議尋找合格中醫師開處處方，勿自行購買補血中成藥方藥物，並諮詢哪些食物類型適合。