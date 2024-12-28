貪吃超加工食品 隨時令大腿變粗 兼增膝關節炎風險

餅乾、麵包、腸仔、午餐肉等超加工食物，味道吸引卻暗藏健康威脅。一項在美國放射學會年會發表的研究顯示，攝取過多超加工食物與大腿脂肪堆積有關，而且這情況與熱量攝取或運動無關，凸顯調整飲食對控制和預防膝關節炎的重要性。

不受熱量攝取影響 該項研究分析了666名參與「骨關節炎倡議」的參加者提供的健康數據。他們平均60歲，體重指數平均為27，過去一年攝取的超加工食品約佔飲食的40%。研究人員利用核力共振評估受試者大腿的脂肪含量，以了解大腿脂肪與超加工食物攝取量的關係。結果發現，攝取愈多超加工食物的人，大腿的脂肪量亦愈高，而且不受熱量攝取量的影響。

改變生活方式 研究人員指出，這項研究的特別之處在於它首次探討飲食與大腿脂肪的關係，而過去研究則表明，大腿肌肉質量和功能下降可能與膝關節炎有關，因此對於患有膝關節或髖關節炎風險而尚未發病的成年人來說，盡量避免進食攝取超加工食物可能有助預防病情惡化。他們強調，關節炎與肥胖和不健康的生活模式息息相關，改變生活方式是控制和治療病患的重要一環。

超加工食物 超加工食物是指添加大量人工香料、色素或化學物的食物，常見的早餐穀物、人造牛油、零食、汽水、能量飲料、糖果甜點、加工肉製品、冷凍薄餅和包裝麵包等都屬於超加工食物。這些食品保存期長，並通常含有大量糖、脂肪及鹽，可刺激大腦的獎勵迴路，令人逐漸上癮及難以抗拒。