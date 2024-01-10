賀年食品難減肥 食太多年糕或蘿蔔糕點保持健康？

農曆新年時，食團年飯或開年飯不少免。豐富的賀年食品如年糕、蘿蔔糕等糕點不會缺少，還有白切雞、炆海參、花膠湯、炸蝦等美食，一不小心就可能令體重上升，甚至令血糖飊升而影響健康，減肥無望。

賀年食物 海鮮較油炸食物健康

在進食賀年食品時要小心選擇，應盡量多吃膳食纖維含量較高的全穀物及蔬菜，並要減少升糖值高的糯米類、芡汁類食品。賀年菜式亦常見含有過多高飽和脂肪食物，如腩肉、雞皮及油炸食物，選擇海鮮及去皮禽肉會是更佳的蛋白質來源。另一個陷阱是高糖及高鈉，賀年甜糕往往有大量糖分，鹹點則鈉量超標，一些炆煮菜式亦容易多糖又多鹽，所以吃時要多注意分量。