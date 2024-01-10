賀年食品難減肥 食太多年糕或蘿蔔糕點保持健康？

農曆新年時，食團年飯或開年飯不少免。豐富的賀年食品如年糕、蘿蔔糕等糕點不會缺少，還有白切雞、炆海參、花膠湯、炸蝦等美食，一不小心就可能令體重上升，甚至令血糖飊升而影響健康，減肥無望。
賀年食物 海鮮較油炸食物健康
在進食賀年食品時要小心選擇，應盡量多吃膳食纖維含量較高的全穀物及蔬菜，並要減少升糖值高的糯米類、芡汁類食品。賀年菜式亦常見含有過多高飽和脂肪食物，如腩肉、雞皮及油炸食物，選擇海鮮及去皮禽肉會是更佳的蛋白質來源。另一個陷阱是高糖及高鈉，賀年甜糕往往有大量糖分，鹹點則鈉量超標，一些炆煮菜式亦容易多糖又多鹽，所以吃時要多注意分量。
4大貼士食得健康
總括而言，過年期間以至平日，也應該留以下4點，令自己可以吃得更有「營」：
- 盡量選擇新鮮食材：加工食物很多時添加了大量調味和化學成分，所以最好還是選擇新鮮食材。
- 食材搭配：每餐應有2道或更多蔬菜料理，亦可以是葷素混搭，避免全枱都是魚肉的豐盛餐桌。
4大貼士食得健康
- 進食次序：可以先吃蔬菜類和蛋白質，然後才吃澱粉類食物。若吃多了澱粉含量高的年糕或蘿蔔糕，就需要調整正餐的主食量。
- 與人分享：熱好的糕點最好與家人或親友分享，千萬不要獨食一整盆。