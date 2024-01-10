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健康
2024-01-10 15:10:00

賀年食品難減肥 食太多年糕或蘿蔔糕點保持健康？

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賀年食品揀選策略 4個貼士幫你過年愈食愈健康

賀年食品揀選策略 4個貼士幫你過年愈食愈健康

農曆新年時，食團年飯或開年飯不少免。豐富的賀年食品如年糕、蘿蔔糕等糕點不會缺少，還有白切雞、炆海參、花膠湯、炸蝦等美食，一不小心就可能令體重上升，甚至令血糖飊升而影響健康，減肥無望。

賀年食物 海鮮較油炸食物健康

在進食賀年食品時要小心選擇，應盡量多吃膳食纖維含量較高的全穀物及蔬菜，並要減少升糖值高的糯米類、芡汁類食品。賀年菜式亦常見含有過多高飽和脂肪食物，如腩肉、雞皮及油炸食物，選擇海鮮及去皮禽肉會是更佳的蛋白質來源。另一個陷阱是高糖及高鈉，賀年甜糕往往有大量糖分，鹹點則鈉量超標，一些炆煮菜式亦容易多糖又多鹽，所以吃時要多注意分量。

減肥運動｜增加步行數貼士（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，駕駛者可泊一個遠一點的停車場（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，乘搭交通公具可以早/遲一個站上/下車（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，選擇一個較遠的路去洗手間（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，每次運動之後行10分鐘作緩和運動（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，每餐後步行10分鐘（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，有樓梯便行樓梯（am730製圖）

4大貼士食得健康

總括而言，過年期間以至平日，也應該留以下4點，令自己可以吃得更有「營」：

  • 盡量選擇新鮮食材：加工食物很多時添加了大量調味和化學成分，所以最好還是選擇新鮮食材。
  • 食材搭配：每餐應有2道或更多蔬菜料理，亦可以是葷素混搭，避免全枱都是魚肉的豐盛餐桌。
農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）

4大貼士食得健康

  • 進食次序：可以先吃蔬菜類和蛋白質，然後才吃澱粉類食物。若吃多了澱粉含量高的年糕或蘿蔔糕，就需要調整正餐的主食量。
  • 與人分享：熱好的糕點最好與家人或親友分享，千萬不要獨食一整盆。
冬至、聖誕節、農曆新年飲食減肥方法（am730製圖） 冬至、聖誕節、農曆新年飲食減肥方法（am730製圖） 冬至、聖誕節、農曆新年飲食減肥方法（am730製圖） 冬至、聖誕節、農曆新年飲食減肥方法（am730製圖）
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