資助公院黃斑病變患者 眼內注射保視力

香港每年約有3,000宗濕性老年黃斑病變新症，若沒有及時治療，可於短時間內失明，惟於公院內排期需時。為助患者保住視力，港安醫院慈善基金(司徒拔道)推出「眼內注射港安資助計劃」，用「成本價」便可接受最多2針治療。

眼內血管滲漏出血

港大醫學院臨床醫學學院眼科學系助理教授馮兆基醫生指，老年黃斑病變患者中約一成為「濕性」，視網膜和脈絡膜出現不正常的血管增生，導致滲漏和出血，破壞黃斑區內的感光細胞，甚至結痂，「視力受阻的地方由中央開始，所以對生活影響很大。」

愈早治療愈好

萬一結痂的話視力便難以逆轉，故愈早開始治療愈好。眼內注射血管內皮細胞生長因子抑制劑，是阻止病情惡化的主要方法。馮兆基續指，「一般情況下，患者首3個月須每月注射1針，如病情受控，可按醫生指示延長注射間隔，例如一年3至4針等。」可是公院排期需時，即使可立即接受首針注射，第二針或須等半年至9個月。

