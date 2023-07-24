質子治療 更精準減副作用

放射治療(電療)在癌症的治療中有很重要的一席位，惟患者在同一位置上接受電療療程次數有限，亦有可能因為電療而導致另一次癌症的發生。養和醫院最近引入質子治療(proton therapy)，能夠更精準地對付腫瘤，減低對正常組織的傷害，令副作用大為減少。

質子是粒子的一種，與一般放射治療的分別是，質子治療並非採用X光，而是利用帶電的粒子破壞癌細胞的染色體，從而令它們無法繼續分裂而死亡，消滅腫瘤。

射程末端釋放能量

美國妙佑醫療國際亞利桑那州院區放射腫瘤科主任王偉寧教授解釋質子的特性，「質子射束特別的地方在於，當穿透身體表面時，幾乎不會釋放能量，而到達射程末端，即到達腫瘤時，才會完全釋出能量，這個能量的高點稱為『布拉格尖峰』(Bragg peak)。」於是質子治療可以大大改善「治療比率」，即可以增加對付腫瘤的治療劑量，同時又能夠減低正常組織承受輻射的劑量，以減低副作用和併發症。