質子治療 更精準減副作用

放射治療(電療)在癌症的治療中有很重要的一席位，惟患者在同一位置上接受電療療程次數有限，亦有可能因為電療而導致另一次癌症的發生。養和醫院最近引入質子治療(proton therapy)，能夠更精準地對付腫瘤，減低對正常組織的傷害，令副作用大為減少。
質子是粒子的一種，與一般放射治療的分別是，質子治療並非採用X光，而是利用帶電的粒子破壞癌細胞的染色體，從而令它們無法繼續分裂而死亡，消滅腫瘤。
射程末端釋放能量
美國妙佑醫療國際亞利桑那州院區放射腫瘤科主任王偉寧教授解釋質子的特性，「質子射束特別的地方在於，當穿透身體表面時，幾乎不會釋放能量，而到達射程末端，即到達腫瘤時，才會完全釋出能量，這個能量的高點稱為『布拉格尖峰』(Bragg peak)。」於是質子治療可以大大改善「治療比率」，即可以增加對付腫瘤的治療劑量，同時又能夠減低正常組織承受輻射的劑量，以減低副作用和併發症。
避開重要器官
質子治療的應用相當廣泛，王偉寧認為特別適合附近有重要器官的癌症，例如上周於養和首個應用質子治療的乳癌個案，患者的左邊乳房有腫瘤，利用質子治療可以避開心臟和右邊乳房，將肺部受到輻射的影響減至最低，而左邊乳房又可得到足夠的治療劑量。「於前列腺癌方面，研究指質子治療與放射治療的治愈率相若，而於特定劑量下，膀胱及直腸承受的輻射劑亦可減少。」
另一個重點是兒童癌症的應用，研究指癌症兒童5年存活率達85%，但放射治療的副作用會在多年後陸續浮現，逾六成康復者出現慢性健康問題。「以腦癌個案為例，質子治療可集中治療腦部和脊椎，大減其他器官的輻射劑量，減少對兒童成長發育的阻礙，包括認知能力、智商、骨骼發展及內分泌系統等；日後因治療而引發正常組織出現癌症的風險亦較低。」
不會取代傳統電療
養和醫院臨床腫瘤科名譽顧問醫生、臨床腫瘤科專科醫生羅振基認為，雖然質子治療的好處甚多，但不會取代傳統的放射治療，「例如當腫瘤體積較大，利用『螺旋刀』(放射治療的一種)較為適當，醫生會與患者商討最合適的治療方案。」
質子治療在本港仍屬新式療法，養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文表示，暫時先應用於成年人個案，而費用估計約為現有放射治療的1.5至2倍。養和東區醫療中心醫務行政總監劉楚釗醫生表示，未來會逐步嘗試加大質子治療劑量，讓患者可以接受較少次數的治療下，仍有相同療效。