質子治療「深水炸彈」 腫瘤精準狙擊、減副作用

北醫質子中心啟用國內第一部超導型質子機，是全臺首座亦是全球少見的全地下化質子中心。

台北一位56歲王先生肺癌轉移腦部，先前治療副作用讓他備受煎熬、虛弱無力，經以質子治療後，腫瘤獲得控制，還能恢復游泳、晨跑的習慣，展現質子治療「精準、副作用低」的特色，不僅讓患者活得久，而且也活得好。

全台首座「超導型質子機」 大幅降低電療副作用

臺北醫學大學附設醫院院長暨北醫質子中心主任邱仲峯表示，癌症治療邁向全新紀元，「北醫質子中心」啟用國內第一部超導型質子機，目前已為11位病人完成治療，是全臺首座亦是全球少見的全地下化質子中心。病人接受質子治療後，傳統放射治療常見的副作用，如口腔黏膜炎、腸道發炎等都已相當少見。

質子治療「精準、副作用低」 宛如深水炸彈

雙和醫院放射腫瘤科教授暨北醫質子中心副主任蔡若婷指出，質子治療最大特色就是「精準、副作用低」，宛如深水炸彈般，將放射線劑量精準集中在腫瘤部位，高劑量消滅腫瘤，且幾乎不會對照射路徑上的健康組織造成傷害。此外，北醫質子中心使用的新一代超導型質子治療機配有筆型射束(Pencil Beam)強度調控與3D影像導航(Cone-beam CT)等最新功能，猶如先進戰機頭盔配合導引飛彈般，「看哪裡、打哪裡」，有效減少治療副作用並提升病人的生活品質，治療後可以正常的生活。

保護正常組織 復發再治療現生機

北醫附設醫院放射腫瘤科主任暨北醫質子中心副主任李欣倫表示，質子中心迄今為11位病人完成質子治療。他也提到上述王姓患者，經醫療團隊評估，再發的該顆腫瘤靠近左上顱頂，此種部位的腫瘤非常適合接受質子治療，由於質子具有物理上布拉格峰的劑量優勢，可以讓腫瘤後方的正常腦組織得到最大的保護，對於復發再治療的病人，更多了一線生機。

兒科腫瘤適用 副作用小、應用空間大

萬芳醫院放射腫瘤科主任暨北醫質子中心副主任趙興隆表示，質子治療是放射治療的最新趨勢，最適合質子的癌症是兒科腫瘤、頭頸部及鼻咽腫瘤、攝護腺癌、骨盆腔癌復發等，目前也愈來愈多乳癌(尤其左乳)、縱隔腔癌及肝癌病人接受質子治療。根據國際文獻，相較傳統放射治療，質子治療對於腦部、脊椎、兒童癌症等特殊腫瘤治療，有較少的副作用及更多的應用空間。

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