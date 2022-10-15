賭一鋪難忍手？小心「賭博成癮」

在賭博成癮的病患身上，會發現他們對賭博產生耐受性，也就是會隨著投入賭博時間越久，得需要投注更多時間及金錢在賭博上，才會出現對賭博的興奮和刺激感；也發現他們在停止賭博時，會出現焦慮、易怒等類似物質成癮戒斷的症狀。

隨著腦科學的進展，「沉迷賭博」在近年被重新定義為成癮疾病的一種，臨床上也有愈來愈多患者求助。醫師建議，民眾可透過醫療評估賭博成癮程度，若有需要可進一步尋求專業協助、評估及治療，避免嚴重危害身心與生活。

「賭博成癮」者停止賭博 易現焦慮、易怒症狀

臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師劉書瑋指出，目前常見賭博包括賭場中的賭博及彩票，以及線上賭博，從事高風險投資在某些情況下也被視為賭博行為。

在賭博成癮的病患身上，會發現他們對賭博產生耐受性，也就是會隨著投入賭博時間愈久，得需要投注更多時間及金錢在賭博上，才會出現對賭博的興奮和刺激感；也發現他們在停止賭博時，會出現焦慮、易怒等類似物質成癮戒斷的症狀。以上發現都和其他物質成癮障礙症的病患表現很類似。