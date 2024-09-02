賽馬會「顫動人心」社區計劃學習急救同樂日 加強急救意識

賽馬會「顫動人心」社區計劃旨在透過提供成人心肺復甦法及去顫法課程、為社會福利署資助的社區服務單位安裝去顫器(AED)、提供公眾急救教育講座，以加強公眾的急救意識。早前聖約翰主辦的「賽馬會『顫動人心』社區計劃學習急救同樂日」已順利舉行，並吸引到1,000名市民參與。

加強社區緊急應變能力 早前於觀塘YM²裕民坊舉行的賽馬會「顫動人心」社區計劃學習急救同樂日除了嘉年華攤位遊戲及招攬活動外，聖約翰亦預備了嬰兒、兒童、成人心肺復甦法及哽塞處理、寵物急救現場示範，更會進行現場急救表演，讓各位市民可以近距離觀看完整的急救現場；同時邀請教授課程導師分享急救知識及急救課程的心得，並由專業講師以心肺復甦法(CPR)配合使用AED進行現場急救示範。期望可以透過活動，加強社區緊急應變的能力。

逾 191,000 人次接受急救訓練 計劃在過去三年，舉辦了一系列的課程和講座等，向公眾教授包括AED的使用方法及CPR等急救技巧，為超過1,100個社署資助及相關合資格的社區服務單位提供課程，當中超過191,000人次接受訓練，公眾的急救知識和能力顯著提升。為改善社區應急準備的能力及配套，增強社區應對心跳驟停事故的能力。

10 月將舉行閉幕禮 為延續社區的推廣活動，聖約翰將於2024年10月13日(星期日)在荃灣愉景新城中庭舉辦「賽馬會『顫動人心』社區計劃閉幕典禮」活動，總結過去5年的計劃成效，同時藉簡單基本急救示範，加強公眾急救意識。屆時亦將設有展覽、基本急救示範以及免費攤位遊戲等，開放給市民參與。