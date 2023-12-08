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健康
2023-12-08 18:30:05

走沒幾步腳就痛？「下肢出現這些狀況」當心周邊動脈疾病

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周邊動脈疾病」

「周邊動脈疾病」泛指股動脈以下的血管病變，致病原因多為隨著年紀增長，人體的血管內壁逐漸堆積脂肪斑塊，導致血管變得狹窄、硬化，使得肢體末端血流供應量不足，因而出現腳麻、疼痛跛行等症狀。

最近氣溫陡降，75歲的順伯抱怨每次出門散步「走沒幾步腳就痛」，日前在家時又因腳抽痛跌倒擦傷，結果傷口潰爛難愈合，就醫檢查結果竟是周邊動脈疾病惹禍。

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周邊動脈疾病 未治療恐被迫截肢

亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐表示，「周邊動脈疾病」泛指股動脈以下的血管病變，致病原因多為隨著年紀增長，人體的血管內壁逐漸堆積脂肪斑塊，導致血管變得狹窄、硬化，使得肢體末端血流供應量不足，因而出現腳麻、疼痛跛行等症狀，但長輩們往往誤以為是體力退化而忽略，結果延誤治療導致血管阻塞更加嚴重，甚至因小傷口不斷潰爛而被迫截肢。

周邊動脈疾病

周邊動脈與冠心血管一樣，可以出現收窄、阻塞。

多半沒有明顯症狀 間歇性跛行是徵兆

劉殷佐提醒，患有周邊動脈血管疾病的患者多半沒有明顯症狀，初期下肢疼痛也經常被認為是退化性關節炎，往往會選擇吃止痛消炎藥應急，只不過隨著病程進展，患者走一段路後，腿部肌肉開始出現缺血、疼痛的現象，休息一段時間又會恢復正常，此為「間歇性跛行」的徵兆，一旦錯過黃金治療時間，有可能造成腿部缺血發黑，嚴重者更可能會面臨截肢。

間歇性跛行

患者走一段路後，腿部肌肉開始出現缺血、疼痛的現象，休息一段時間又會恢復正常，此為「間歇性跛行」的徵兆。

血管腔內球囊擴張術治療 打通血管改善症狀

劉殷佐指出，以「順伯」為例，他本身有三高病史，平時都有穩定服藥，但他自述走路時常會沒力且感覺疼痛，所以整天多半都待在家裡很少外出，適逢最近冬季氣溫陡降，他更是抱怨小腿總是冷冰冰、皮膚乾巴巴，結果日前不慎跌倒受傷，腳指傷口潰爛難以愈合，這才讓他意識到「大件事」。經詳細檢查，確認屬於左腿周邊動脈疾病，於是建議採用「血管腔內球囊擴張術」治療，順利打通左腳阻塞血管後，下肢冰冷狀況大幅改善，讓患者與家人都放下心中大石。

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年長、三高或吸煙者 高風險族群應多加留意

劉殷佐呼籲，只要發現有周邊動脈疾病情形，透過藥物或手術治療都能改善症狀，找回良好生活質素，尤其高風險族群如年長者、三高或有吸煙習慣者，一旦出現有下肢疼痛跛行、冰冷以及膚色蒼白或發紫等情形，都應盡快安排檢查，避免延誤病情，小病變成大病，可就得不償失。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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