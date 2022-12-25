起身｜鬧鐘有害？研究：設置多重響鬧等於剝奪自己的睡眠

不少人都要校個鬧鐘加手機響鬧才能醒過來，但研究就指出，近六成人都要鬧鐘響起兩次才能醒來，惟設置多個鬧鐘等於是剝奪自己的睡眠過程，若長期如此更容易損害注意力，甚至令慢性疾病惡化，對健康有害無益。
女性更常見用兩鬧鐘
美國聖母大學最近找來450名在職人士參與研究，結果57%的人在兩次鬧鐘響起後才下床，而且女性更比男性常見要兩次鬧鐘叫醒，夜貓和年輕人要兩次鬧鐘的比率便更高，有逾兩成人更需校定多個鬧鐘，以防自己瞓過龍。有關研究已刊載在《SLEEP》。
擾亂生理時鐘
研究人員指出，需要鬧鐘重複響起的人，通常出門時仍處在壓力狀態，無法放鬆，於是更容易出現疲倦及注意力下降，加上斷斷續續的睡眠其實等同睡眠被剝奪，因為鬧鐘響起後需要再次入睡，但未進入深度睡眠狀態便又被叫醒，擾亂了睡眠的生理時鐘，長遠對健康亦造成影響。
專家指若本身患有慢性疾病，長期及重複被鬧鐘嘈醒，血壓、心率以致腎上腺素都會迅速上升，反覆刺激下心血管承受額外壓力，增加出現相關併發症的風險。
叫醒方法多
其實，除了使用鬧鐘，大家可以使用其他起床的方法，例如窗簾留一條縫隙讓晨光照進來而令自己醒來，亦可以設定枱燈在指定時間喚醒自己，又或是透過固定的入睡和起床時間，訓練身體在固定時間醒來。假若真的需要鬧鐘，聲音宜選擇自然環境聲音，如鳥叫、流水聲，有助減低起床壓力而又能喚醒大腦。