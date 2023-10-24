超加工食物｜研究證腸仔、汽水、雪糕等超加工食物上癮程度如吸煙

打開一包薯片或芝士波，本來想著吃幾口便算，結果卻停不下來，而且時不時都會想吃。最新研究發現，以精製碳水化合物和脂肪製成的超加工食物，可帶來令身體出現回饋快感，情況就如吸食煙草尼古丁一樣，而成人及兒童對這類食物上癮的程度亦接近酒精。

超加工食物（英文︰ultra-processed food）包括汽水、公仔麵、朱古力、雪糕、微波爐食物、炸雞塊、罐頭湯、腸仔等加工肉食、穀物早餐等。該項在《BMJ》公布的研究，專家對涵蓋36個國家的281項研究進行分析，並根據耶魯大學的食物上癮量表，確認約14%成人及12%兒童對超加工食物上癮。美國成人對酒精及煙草的上癮比率分別為14%及18%。

或現斷癮症狀 研究亦發現，接受減重手術的肥胖人士食物上癮的比率高達32%，暴食症患者的比率更超過50%。耶魯大學食物上癮量表以11項準則評定是否對某物質上癮，包括逐漸無法控制攝取量、渴求該物質及出現斷癮症狀等。