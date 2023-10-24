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健康
2023-10-24 11:30:02

超加工食物｜研究證腸仔、汽水、雪糕等超加工食物上癮程度如吸煙

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超加工食物｜研究證腸仔、汽水、雪糕等超加工食物上癮程度如吸煙

超加工食物｜研究證腸仔、汽水、雪糕等超加工食物上癮程度如吸煙

打開一包薯片或芝士波，本來想著吃幾口便算，結果卻停不下來，而且時不時都會想吃。最新研究發現，以精製碳水化合物和脂肪製成的超加工食物，可帶來令身體出現回饋快感，情況就如吸食煙草尼古丁一樣，而成人及兒童對這類食物上癮的程度亦接近酒精。

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超加工食物（英文︰ultra-processed food）包括汽水、公仔麵、朱古力、雪糕、微波爐食物、炸雞塊、罐頭湯、腸仔等加工肉食、穀物早餐等。該項在《BMJ》公布的研究，專家對涵蓋36個國家的281項研究進行分析，並根據耶魯大學的食物上癮量表，確認約14%成人及12%兒童對超加工食物上癮。美國成人對酒精及煙草的上癮比率分別為14%及18%。

煙酒

成年人對超加工食物上癮的比率，與煙上癮相近。

或現斷癮症狀

研究亦發現，接受減重手術的肥胖人士食物上癮的比率高達32%，暴食症患者的比率更超過50%。耶魯大學食物上癮量表以11項準則評定是否對某物質上癮，包括逐漸無法控制攝取量、渴求該物質及出現斷癮症狀等。

食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖）

加強規管超加工食物

研究人員指出，超加工食物含有大量精製碳水化合物和添加脂肪，似乎可以引起大腦獎勵系統的超級反應，而超加工食物向腸道輸送碳水化合物和脂肪的速度也可能反映它們的成癮潛力。他們更認為當局應該加強規管超加工食物，以應對他們可能造成的上癮及肥胖問題。

肥胖

接受減重手術的肥胖人士食物上癮的比率高達32%。

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