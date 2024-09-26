超級惡菌橫行 研究估計惡菌在2050年前將殺3,900萬人

由於誤用抗生素等原因，導致耐性藥強的超級惡菌橫行。一項由全球逾500名學者參與的研究指出，不斷演進及突變的超級惡菌，很大機會在2050年前奪去超過3,900萬人的性命，當中以抵抗力弱的長者最容易受到惡菌威脅。

感染與醫院有關

該項刊載在《Lancet》的最新研究，結集各地專家整理來自204個國家及地區的數據，估算出1990至2021年因為惡菌而死亡的人數，例如單在2021年全球便有114萬人直接死亡抗藥性細菌之手，並估計到2050年，每年被惡菌殺死的人數更會攀升至191萬。

分析顯示，抗藥性惡菌對不同年齡人士有不同的影響，例如過去30年間，5歲以下的兒童被惡菌殺死的數字減少超過一半，但同期70歲以上長者被惡菌奪命的個案則增加80%，原因之一是長者較常因為患病而要住院，而大部分惡菌感染其實都與醫院有關。