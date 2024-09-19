超級細菌時代來臨！染綠膿桿菌無藥可醫 勿濫用抗生素

感染科主任王瑞興指出，新藥研發趕不上抗藥性菌株突變，和新冠疫情期間各種抗微生物藥物浮濫使用，再次加速菌株的耐藥性。

45歲沈女士長期臥床，被驗出抗藥性綠膿桿菌，但收治醫院已無可治療的抗生素藥物，只能轉院接受新抗生素治療並改善症狀。

台中慈濟醫院感染科主任王瑞興說明，沈女士居住南投因癲癇頻繁發作，併發缺氧性腦病變，在長期照護機構長期臥床，時常因病到鄰近醫院就醫。6月突然發燒、呼吸困難再次入院，痰液培養診斷為多重抗藥性的「綠膿桿菌」造成的肺炎，該院醫生表示病人對最後一線的「碳青黴烯(Carbapenem)」類的抗生素失效，已經無藥可用。沈女士轉到台中慈濟醫院，使用ceftolozane與tazobactam成分的新型頭孢菌素抗生素，經20天治療後改善出院。

不只多重抗藥的綠膿桿菌，常見的金黃色葡萄球菌或腸內桿菌屬等，抗藥性案例也逐年攀升。

新藥存在短缺問題 治療多重抗藥性感染症困難

感染科主任王瑞興指出，新藥研發趕不上抗藥性菌株突變，和新冠疫情期間各種抗微生物藥物浮濫使用，再次加速菌株的耐藥性，現在數據顯示，後線廣效的碳青黴烯類抗生素，抗藥比例從疫情前的一成上升至兩成左右，對病人構成生命威脅。王瑞興表示，雖然陸續各家醫院紛紛購入藥品，但新藥短缺問題沒解決，治療多重抗藥性感染症依然艱難。

王瑞興提及，不只多重抗藥的綠膿桿菌，常見的金黃色葡萄球菌或腸內桿菌屬等，臺灣衛生福利部疾病管制署(CDC)監測統計，抗藥性案例逐年攀升，尤其癌症化療、自體免疫疾病、器官移植或糖尿病等慢性疾病的幾類免疫系統不佳及長期臥床病人的的呼吸道、泌尿道等細菌感染風險較高於一般人，都要特別注意。