超級食物排名｜營養師列2023年十大 發酵食品、西蘭花及生薑力壓咖啡、牛油果排三甲？(附營養價值)

迎年愈來愈多都市人開始注重健康飲食，所以不少營養師每年都會盤點出極具營養的「超級食物」。來到2023年，美國營養師Amy Fischer日前在知名網站《Good Housekeeping》列出2023年十大超級食物排名，其中長年位列十大超級食物的牛油果竟然被淘汰出榜？立即看看最新十大超級食物吧！

超級食物2023第10位：雅枝竹（朝鮮薊） 雅枝竹（朝鮮薊）被譽為「蔬菜之皇」，它含有豐富纖維、蛋白質、鎂及鉀。早前已有研究指出，雅枝竹葉的提取物可以降低壞膽固醇及三酯甘油，可以改善非酒精性脂肪肝患者的肝功能。雅枝竹在歐洲較為普及，主要用來做燉飯及沙律。

超級食物2023第9位：黑朱古力 黑朱古力含有黃烷醇，有護心、抗炎及改善腸道健康的功效。另外，黑朱古力含有促進情緒的好處。提提大家，當黑朱古力經過加工後，會流失大量黃烷醇，所以建議應盡量挑選70％以上濃度的黑朱古力。

超級食物2023第9位：石榴 石榴含有豐富鉀、維他命C及抗氧化劑，有助降低血壓、膽固醇、紓解類風濕關節炎。另外，石榴亦含有花青素，可以降低血壓及減緩癌症生長。

超級食物2023第7位：咖啡 咖啡含有大量的抗氧化劑多酚，可以減低患二型糖尿病及患帕金森氏症的機會。最新研究證實，每飲1.5至3.5杯咖啡有效降低死亡風險。不過，如果患有胃酸倒流、失眠及咖啡因敏感人士，應避免飲用咖啡。

超級食物2023第5位：豆類 豆類食物含有豐富蛋白質及膳食纖維，高纖維飲食有助改善腸道健康、降低壞膽固醇、改善胰島素敏感度及降低腸癌風險。

超級食物2023第4位：莓類水果 莓類水果如紅莓、藍莓、草莓等均含有豐富維他命C、多酚及類黃酮花青素，可以有抗氧化效果外。莓類水果亦含有類黃酮花青素，有助降低心臟病發作風險，並可預防癌症及糖尿病等疾病。

超級食物2023第3位：生薑及薑黃 生薑及薑黃均屬薑科類植物，具有抗炎功效。生薑含有薑辣素及薑酚，可以通過刺激唾液來幫助改善消化，減少噁心及嘔吐情況。薑黃含有薑黃素，可以抗氧化、減低因膝關節炎而引起的疼痛。