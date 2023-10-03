超級食物｜營養師分享亞麻籽食法 亞麻籽功效及禁忌是甚麼？

亞麻籽（英文︰Flaxseeds/Linseeds）常被稱為其中一種超級食物，對身體有很多好處，特別是腸道、心血管疾病、糖尿病、關節炎、癌症等等，更對女性非常有益處。但是，如果食用份量及方法不正確，可能對身體有害。所以，Bowtie 邀請了林頌雅營養師分享亞麻籽的功效、副作用、食法等資訊，有興趣就不要錯過了。
亞麻籽是甚麼？
亞麻籽（英文︰Flaxseeds/Linseeds) 是亞麻植物的種子，在全球不同地方都能找到他們。亞麻植物生產藍色的花以及果實，果實內就是亞麻籽，顏色有黃色到紅棕色。亞麻籽屬於種籽類。
亞麻籽的營養價值
一湯匙(15克)的亞麻籽含有熱量80kcal，碳水化合物4克，蛋白質2.7克，脂肪6.3克 。而且，亞麻籽內膳食纖維含量相當高，一湯匙含有2.81克。
亞麻籽更含有鈣、鉀、鎂及維生素B群等礦物質及維生素。另外，亞麻籽含有木醇素(Lignans)，含量更是食物當中最高。建議成人食用份量為一日不多於1湯匙，而幼童份量是¼ – ½ 茶匙。
亞麻籽中的脂肪以多元不飽和脂肪酸為主，其中以奧米加-3脂肪酸的α-亞麻油酸含量最多，約3克，可滿足一個成年人每日所需的奧米加-3脂肪酸。
▼亞麻籽功效▼
亞麻籽有副作用嗎？
因亞麻籽含有豐富的纖維，食用過量可能會引起胃漲、腹瀉、脹氣、痙攣和腹脹。
除此之外，如果食用後並沒有補充足夠水份，有可能引至便秘，甚至腸梗阻。另外，亞麻籽具有抗凝血效果，所以大型手術前後、服用薄血丸、患有腸梗阻、腸道發炎、食道狹窄者應避免進食，而孕婦、正餵哺母乳女士亦不宜攝取。
亞麻籽雖然是健康食品，但熱量不算低，所以要注意進食份量，過量有可能會增加增重的機會。
亞麻籽油功效
亞麻籽油內的奧米加-3，是皮膚癒合的主要材料，有降發炎的功效，又能滋養乾燥皮膚，阻止皮膚持續斷裂，尤其對患有濕疹的人士特別有用。除此之外，奧米加-3更能降低患心血管疾病的機會。
亞麻籽油副作用
- 正在服用薄血丸的人士應要避免進食。
- 減重人士也要注意攝取份量，因亞麻籽油的熱量含量高。
亞麻籽油是從亞麻植物的乾燥成熟種子提煉出來的。亞麻籽油的主要成分是油脂，含有豐富的奧米加-3脂肪酸，是素食者或一些不喜歡進食深海魚的人的恩物。
亞麻籽食法
亞麻籽擁有3種不同的形態︰
亞麻籽和奇亞籽的分別
兩種超級食物其中一個分別是其營養成分︰
亞麻籽的脂肪含量比奇亞籽高，較低碳水化合物含量，所以能量較高，而奇亞籽的纖維含量較高，鈣含量亦比較高。
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整體來說，奇亞籽的鈣、磷含量比亞麻籽較高，所以能促進骨骼健康，其餘的功效與亞麻籽分別不大，同樣對改善血脂、血壓、血糖、發炎、癌症、腸道健康及減重都有幫助。
亞麻籽常見問題
亞麻籽可否生吃？
未成熟的亞麻籽，就不能吃，因為生的亞麻籽含有有毒的成分。生的亞麻籽被收成後，曬乾打出種子再篩走雜質，需要在食用前，浸幾小時至一整夜或磨成粉。
低血壓/血糖人士可進食亞麻籽？
亞麻籽能控制血糖過高，低血糖人士食用過多亞麻籽會令血糖下降過快，導致頭暈、四肢乏力等。同一原理，亞麻籽能有效降低血壓，低血壓/服用血壓藥物人士食用亞麻籽會令血壓不穩，食用前應詢問醫生意見。
資料來源：食物安全中心
本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載