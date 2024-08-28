超聲波組織碎化技術 液化肝臟腫瘤

超聲波組織碎化技術去年剛得到美國食品及藥物管理局(FDA)認可，用於治療肝癌，其原理是利用高強度超聲波聚焦於癌細胞上，形成微氣泡，引發癌細胞重複快速膨脹及收縮，產生衝擊波從物理上擊碎癌細胞並令其壞死變成液體，其後身體就會將之吸收及代謝掉。理論上一次治療就可以清除腫瘤。陳智仁補充，「原理有點像HIFU利用超聲波作治療，不同之處是Histotripsy的超聲波會不停地開開停停，避免產生熱能，因此不會影響腫瘤周圍的正常組織。」

治療時間約5至10分鐘

實際應用時，患者需要全身麻醉，超聲波發射器會透過機械臂操控微調位置，以達到更精準的定位；而患者和超聲波發射器之間會一個一次性的水床，幫助超聲波聚焦。微氣泡的範圍大約為3 x 3 x 6毫米，能夠精確對付腫瘤。治療過程大約5至10分鐘，便可消滅腫瘤。陳智仁續指，「治療過程不會形成傷口、疤痕，故患者康時間快，只需住院1至2天便可。加上超聲波並不會產生輻射，沒有劑量的限制，所以同一療程可對付多個不同位置的腫瘤，如多發性的肝癌；而且萬一復發，亦可重複使用超聲波組織碎化技術治療。」

研究免疫系統變化

陳智仁認為，雖然超聲波組織碎化技術未必可以取代外科手術，不過增加了對付癌症的方法，便能夠更加切合患者的情況選取治療方案。瑪麗醫院將進行全亞洲首個超聲波組織碎化技術研究項目，招募共20名公院肝癌患者，不論是原發性、從其他癌症轉移至肝臟、正輪候換肝作控制性治療、單一粒腫瘤還是多發性，只要腫瘤體積小於5厘米及肝功能良好，都有機會參與研究。除研究治療成效外，也會聚焦於相關治療對於免疫系統的影響，為未來結合組織碎化技術與免疫治療應用奠定基礎。陳智仁期望研究完成後能夠將此治療恆常化，惠及更多患者。超聲波組織碎化技術將來亦有望用於其他癌症如胰腺癌、腎癌、乳癌、腦癌等。